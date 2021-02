Procedimento inédito é realizado pelo Hospital São Vicente de Paulo em Mafra

O procedimento TAVI é o implante valvar aórtico transcateter percutâneo. Significa que ao invés da cirurgia convencional que requer incisão no peito, a válvula cardíaca é colocada através de um cateter que navega através da artéria femural até o coração.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Inicialmente, o procedimento de TAVI era reservado exclusivamente para os pacientes de alto risco, que não podiam passar pela cirurgia cardíaca – especialmente aqueles com idade avançada e com outras comorbidades associadas. No entanto, os bons resultados fizeram com que a técnica fosse expandida para pacientes com risco intermediário.

O procedimento de TAVI realizado dentro do Hospital de Mafra, utilizou-se da técnica mais avançada do mundo em termos de Cardiologia Estrutural, contando com equipamentos modernos e uma equipe altamente qualificada. Este procedimento significa o máximo que se pode fazer no serviço de Hemodinâmica e vem a consolidar o Serviço de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista do Hospital São Vicente de Paulo (iniciado em 2016), como Serviço de excelência e qualidade em Cardiologia no Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina.”

Dr. Rafael Sachet Dutra, Cardiologista Hemodinamicista, coordenador do serviço de cardiologia clínica e intervencionista do HSVP conta que até o momento, este procedimento de TAVI, em Santa Catarina, era realizado apenas em grandes cidades como Blumenau, Florianópolis, Balneário Camboriú, Chapecó; e salienta que “Poder fazer este tipo de procedimento na hemodinâmica do HSVP significa muito para nós profissionais, para os pacientes e também para toda a comunidade que engloba em torno de 700 mil pessoas que se beneficiam dos serviços desta casa hospitalar; pois trata-se de uma forma de implante minimamente invasiva promovendo um prolongamento e melhora da qualidade de vida dos pacientes.”

O referido procedimento foi realizado na manhã do último dia 06/02 e contou com os médicos Dr. Rafael Sachet Dutra – Cardiologista Intervencionista; Dr. Raul Armando Micalay Paredes – Cirurgião Cardíaco; Dr. Marcio Kuzmicz – Cardiologista Ecocardiografista; Dra. Anny Katia Puchalski Micalay – Cirurgia Cardíaca; Dr. Andre Olesko – Cardiologista Intervencionista; Dra. Katia Martins Foltz – Anestesista e Dr. Leonardo Guimarães – Cardiologista Intervencionista.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -