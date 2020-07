Procon de Mafra apresenta balanço das atividades do primeiro semestre de 2020

O Procon municipal apresenta o balanço das atividades realizadas este ano no primeiro semestre. Ao todo foram 1150 atendimentos, sendo a média mensal de 191. Na liderança das reclamações consta o serviço de telefonia celular, seguida de empréstimos consignados, compras online em sites falsos, entre outros. O diretor do Procon de Mafra, Daniel José da Costa, orienta o que deve ser feito para não recorrer em problemas quanto a esses serviços. No caso de telefonia celular, quando se refere a créditos que somem, planos com fidelidade sem comunicar o consumidor, pacotes que vendem pelo telefone. “Basta um sim do consumidor. A proposta é válida pela lei como contratada e se não for ao Procon em sete dias para cancelar (conforme artigo 49 da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990) fica difícil intervir”, disse. Quanto a empréstimos consignados para aposentados e pensionistas sem autorização do consumidor, o diretor do Procon alerta para esse público que tome cuidado “e sempre que verificar algum valor estranho em conta, se certifique no banco para ver o que é e se desconhece, procure o Procon para resolução”.

Outra tipo de reclamação muito comum neste período de pandemia foi quanto à compras pela internet (on line) em sites falsos. O diretor alerta: “Atenção ao site sempre. Na dúvida não compre, pois hoje e principalmente nessa época de pandemia estão correndo muitos golpes, onde os golpistas usam o site das empresas e na hora da compra conseguem pegar todos os dados do consumidor para futuros golpes”. Outra recomendação é quanto ao momento de pagar a compra. “Sempre ao pagar na opção boleto, verificar o beneficiário. Se for pessoa física não pague e se for pessoa jurídica verificar o CNPJ da empresa para ver se é a mesma antes de efetuar o pagamento”. Em todos os casos, a recomendação é a mesma: “não fazer nada pelo telefone e wathsapp pois tem validade jurídica”.

