Produtores de Mafra são capacitados com o curso de “Emissão de Nota Fiscal Eletrônica”

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra reiniciou na segunda-feira, dia 7, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a realização dos cursos em parceria com o SENAR para este ano. O primeiro deles foi o Curso de “Emissão de Nota Fiscal Eletrônica” que aconteceu no auditório do CEDUP, para 10 produtores. Para o mês de março já estão também programados os cursos de “5 S na Propriedade Rural” e “Empreendedorismo Rural”

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os cursos são oferecidos gratuitamente ao produtor rural, através da parceria entre a Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Agricultura e o SENAR. Visam proporcionar o aperfeiçoamento do agricultor, capacitando-o para acompanhar a evolução tecnológica. Os interessados em informações sobre os cursos podem entrar em contato com a Secretaria da Agricultura, pelo telefone 3642-6322.

São os seguintes os cursos oferecidos pela parceria SENAR/Secretaria de Agricultura:

– 07/03/2022 – Emissão de Nota de Produtor Rural eletrônica –

– 28 e 29/03/2022 – Empreendedorismo Rural

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– 30 e 31/03/2022 – Organização da Propriedade Rural – 5s

– 11 e 12/04/2022 – Boas Práticas de Manipulação de Alimentos na Agroindústria