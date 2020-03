PROERD iniciará novas turmas nas escolas de Mafra

Neste ano, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) completa 20 anos de formação de alunos no combate às drogas. No período de 19 anos de existência, o PORERD já formou 15.256 alunos, sendo que no ano passado inovou com o projeto piloto do PROERD Kids, com 42 alunos com idade entre 5 a 7 anos, dos Jardins I e II, do período vespertino no CEIM Fiorige Bona. Já passaram pelos ensinamentos do PROERD um total de 23 escolas municipais, estaduais e particulares.

SEM VIOLÊNCIA E SEM DROGAS

Desenvolvido pela Guarnição Especial de Polícia Militar de Mafra, o PROERD visa capacitar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência. Possibilita à escola complementar seu projeto pedagógico segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Conta com apoio da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação.

Sendo executado em Mafra desde o ano 2000, é reconhecido internacionalmente “e com resultados práticos já comprovados no meio escolar”. E, na próxima semana, as aulas desse vigésimo ano iniciam nas escolas municipais e estaduais de Mafra, com 42 turmas, envolvendo 815 alunos, distribuídas em 25 unidades escolares. Atenderá ainda cerca de 60 alunos com 2 turmas de PROERD Kids e retomara outras 2  turmas do PROERD Pais.

RISCOS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Dentre os vários objetivos do PROERD consta o de trabalhar as causas do uso de drogas lícitas e ilícitas, estabelecendo os riscos decorrentes da dependência química e orientando as crianças, adolescentes, assim como seus pais ou responsáveis, acerca da busca de soluções e medidas eficazes quanto à resistência às drogas. Outro objetivo que vale destacar é o de fortalecer a autoestima das crianças e adolescentes, para que valorizem a vida, mostrando opções de comportamento, longe das drogas e da violência.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd foi criado em 1983, nos Estados Unidos, pela Professora Ruth Rich, em conjunto com o Departamento de Polícia de Los Angeles. Chegou ao Brasil em 1992, através da Policia Militar do Rio de Janeiro. Iniciou em Santa Catarina em 1998, na cidade de Lages e em 2000 chegou a Mafra. Em 19 anos já formou 15.256 alunos mafrenses.

NÚMEROS DO PROERD

Р19 anos de exist̻ncia;

– 15.256 alunos atingidos;

– 23 escolas municipais, estaduais e particulares de Mafra