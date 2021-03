PROERD já atendeu mais de 15 mil alunos em Mafra

“A união da Polícia Militar, escolas, famílias e toda a sociedade pode gerar crianças e adolescentes preparados para enfrentar este mal chamado drogas” (PROERD)

A secretária municipal de educação, esporte e cultura, Jamine Henning recebeu na última terça-feira, 23, a visita do policial Marcelo Jankovski da Guarnição Especial da Polícia Militar de Mafra, que é um dos policiais que vai trabalhar com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) este ano, junto com o policial Luciano Ferreira. O objetivo da visita foi o retorno das atividades do programa com as turmas do 5º ano.

Em Mafra, o programa teve início no ano de 2000, com quatro turmas atendidas e desde então já passaram 15.233 alunos do 5º ano (entre 10 e 12 anos), 42 alunos da educação infantil (entre 5 e 7 anos) e 78 pais.

Na ocasião, a secretária agradeceu a Guarnição e ao seu comandante, tenente-coronel Marcelo Pereira, pela parceria e pela cessão dos policiais para o programa, “que não pode acabar, pois traz segurança às escoas”. Jamine também fez menção ao prefeito Emerson Maas que incentiva a continuidade de programa que visa o bem-estar dos estudantes.

PROERD 2021

Este ano, 39 turmas do 5º ano serão atendidas pelo programa, totalizando 758 alunos. Apenas o Proerd Kids e Proerd Pais ainda não tem previsão de início este ano devido à Covid-19, mas o objetivo é voltar 2022. Os alunos vão receber o livro do Proerd, camisetas ao final do programa e o certificado de conclusão. Todos os materiais recebidos pelos alunos são gratuitos.

O destaque vai para a mascote do programa, o “leãozinho Dare”, que é dado para cada aluno que conclui com aproveitamento o Proerd. “Este ano, devido à pandemia, não será realizada a formatura, sendo assim está indefinido se este ano os alunos irão receber ou não a mascote”, lamentou a secretária.

Vale destacar que a entrega da mascote é fruto de uma parceria entre a Guarnição Especial da Polícia Militar de Mafra, Câmara de Vereadores e Prefeitura.

O Decreto Estadual 2817/2009 regulamenta o Proerd como Política de Estado, e institucionalizando o mesmo, possibilita o repasse de recursos que cobre 100% do seu custo.