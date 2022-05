Proerd já formou mais de 16 mil alunos em 22 anos de atuação em Mafra

A noite da última terça-feira foi de muita emoção para os 308 alunos das escolas CEMMA, Mário de Oliveira Goeldner, Excelência, Monteiro Lobato, Colônia Ruthes e General Osório. Afinal, foram três meses de atuação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd – em cada escola – por meio da Polícia Militar de Santa Catarina. Na presença de autoridades convidadas, os instrutores Cabo Marcelo Jankoski e Hallan Lanski, deram início à cerimônia de formatura, sendo ovacionados pelas crianças formandas, pais e familiares.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O tenente coronel da PM, Givanildo Rodrigues recepcionou a todos, destacando a importância do Proerd no enaltecimento dos valores familiares e agradeceu às entidades que colaboram para o desenvolvimento do programa – escolas participantes, Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Câmara Municipal, Sicoob Credinorte e Crediplanalto, Cresol, Unimed RioMafra, EEB Santo Antônio, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário, Conselho Tutelar e demais órgãos colaboradores.

Valores para vida

Dos 308 formandos, 165 foram do CEMMA, 37 da EEB Monteiro Lobato, 06 da Escola General Osório, 43 do Colégio Excelência, 47 da Professor Mário de Oliveira Goeldner e 10 da Escola Colônia Ruthes. A secretária municipal de educação, Jamine Henning, definiu a aplicação do programa como um reforço da BNCC – Base Nacional Comum Curricular – “que é de valores e atitudes, sendo a escola um espaço de transmissão do saber, mantendo-se a parceria com o Proerd por saber o quanto contribui para a formação e a vida dos alunos”.

O Prefeito Emerson Maas se disse emocionado em participar de mais uma formatura do Proerd. “Este programa trabalha princípios, valores familiares e ética, pois as crianças são o futuro da cidade e temos de investir na educação delas e, o Proerd está enraizado na cultura de Mafra”, declarou. Maas lembrou ainda do despertar da cultura empreendedora nas crianças. “Temos o Jeep que é direcionado para produzir e inovar e tantas outras ações que estão sendo desenvolvidas sobre empreendedorismo nas escolas”. Para concluir, o prefeito parabenizou os formandos, pais, Polícia Militar e todos os envolvidos que trabalham pelo sucesso do Proerd.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os professores que colaboram em sala de aula também foram homenageadas e receberam do programa o mascote Daren e um diploma de agradecimento.

Formandos

As grandes estrelas da cerimônia foram os formandos que esperaram ansiosos pelo mascote Daren e chuva de balões coloridos. Cada um levou para casa a miniatura do leão do Proerd como recordação. Os alunos que mais se destacaram também receberam troféu em honra a sua participação. A partir da formatura, as crianças assumiram o compromisso do Proerd prometendo ser fiel aos ensinamentos que receberam, resistindo às drogas e à violência, na busca de uma sociedade mais sadia, justa e feliz.

Confira a redação da aluna Ana Júlia Soares do 5º ano 6 do Cemma

Como parte das atividades, ao término das aulas, os alunos elaboraram uma redação sobre o que aprenderam no Proerd. O texto da aluna foi o selecionado representando os 308 alunos. Clique AQUI.