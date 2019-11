Proerd Kids forma 1ª turma com 42 alunos em Mafra

Uma noite de emoção, alegria e descontração. Assim transcorreu a 1ª formatura do Proerd Kids, no Centro de Educação Infantil Municipal Benemérita Fiorige Bona, na noite da última quarta-feira, dia 30. Foram 42 formandos, das turmas do Jardim I e II, que receberam os diplomas das mãos dos próprios pais. A solenidade iniciou com a entrada dos formandos acompanhados do instrutor Marcelo Jankoski e das professoras Luciane e Camila, todos cantando a música “Cuida de mim”.

O Proerd é trabalhado em Mafra há 19 anos, já tendo formado 15.256 alunos. Neste ano, iniciou projeto piloto, com 42 alunos, com idade entre 5 a 7 anos, dos Jardins I e II , do período vespertino no CEIM Fiorige Bona, tendo como objetivo principal a segurança das crianças.

A solenidade teve dois momentos emocionantes. O primeiro foi o juramento das crianças, que juntas e em voz alta repetiram as palavras do instrutor: “ao concluir o Proerd, juro ser fiel aos ensinamentos que recebi, resistindo às drogas e à violência, cumprindo minhas obrigações e fazendo valer meus direitos; juro respeitar e ajudar meus semelhantes, honrando minha pátria, para que possamos ter uma sociedade mais sadia, justa e feliz. Juro!” O segundo momento foi a entrada do Daren, o mascote do Proerd, gerando euforia e alegria para os formandos, pais e irmãos presentes.

EXCELENTE PROGRAMA

Para Roberto Ferreira Ramos e Josiane Selenko, pais da aluna formanda Talita, estava tudo muito bonito. “A Talita adora o Proerd e o que ela aprende leva para casa” afirmaram brincando que já está até chamando a atenção do pai e da mãe, lembrando sempre para colocarem o cinto de segurança, quando entram no carro. Para eles o programa é excelente.

O projeto também foi elogiado pela professora Camila Gaissler do Nascimento. “Foi muito bom trabalhar com o Proerd, pois agregou tanto para os alunos como para nós professores, pois pudemos ver melhora até mesmo no comportamento em sala de aula”, declarou lembrando que as crianças sempre ficavam ansiosas para que chegasse logo o dia da aula. “Eles sempre perguntavam “é hoje o dia do Proerd?”, concluiu.

A gestora da escola, Tânia Heiden iniciou sua fala citando Provérbios 22:6 “Ensina à criança o caminho em que deve andar e mesmo quando for idosa não se desviará dele”. Disse ser sempre muito gratificante receber as famílias na escola. Ela agradeceu ao comandante Marcelo Pereira por levar o Proerd para o Fiorige Bona e por acreditar na educação. Deixou a solicitação para que o projeto tenha sequência nos próximos anos aos demais centros de educação. Agradeceu ao instrutor e às professoras. Ao encerrar sua fala, lembrou ter sido “Aluna Guia” da EEB Santo Antônio, há cera de 24 anos. “Vale a pena ensinar enquanto pequenos, pois certamente levarão os ensinamentos para a vida”, declarou.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

O Tenente Coronel Marcelo Pereira, comandante da Guarnição Especial de Polícia Militar de Mafra, declarou estar muito feliz pela formatura da 1ª turma do Proerd Kids, “mais uma iniciativa dentre tantas que a Polícia Militar tem junto às escolas”. Ele enfatizou a preocupação da PM para com a segurança das escolas de Mafra e destacou a atuação do Instrutor Marcelo. “O trabalho na escola acontece porque temos pessoas como o Marcelo, que tem um grande coração”, declarou. Ele agradeceu ainda à direção da escola, às professoras e às famílias pela receptividade ao projeto. Ao final da solenidade todos os formandos receberam um Daren de pelúcia da Polícia Militar e uma caixinha de bombom doada pelo Grupo Mig.

PROERD

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd foi criado em 1983, nos Estados Unidos pela Professora Ruth Rich, em conjunto com o Departamento de Polícia de Los Angeles. Chegou ao Brasil em 1992, através da Policia Militar do Rio de Janeiro. Iniciou em Santa Catarina em 1998, na cidadede Lages e em 2000 chegou a Mafra. Em 19 anos já formou 15. 256 alunos mafrenses.

Na solenidade de formatura contou com a presença de Jaderson Weber, representando o Prefeito Municipal, Wellington Bielecki; do Vereador Cirineu Corrêa Cardoso, representando o presidente da Câmara Municipal, Valdir Sokolski; da funcionária da Educação de Mafra, Marise Valerio Bráz de Oliveira, (que também é Vereadora) representando a Secretária de Educação, Estela Maris Bergamini Machado; da Gestora do CEIM Benemérita Fiorige Bona, Tânia Jucemara Kruger Heiden e do Comandante da Guarnição Especial de Polícia Militar de Mafra, Tenente Coronel Marcelo Pereira.