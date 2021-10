Professora mafrense Clarice Gavronski lança seu primeiro livro

No último dia 16, a professora mafrense Clarice Clemente Gavronski tornou-se publicamente escritora ao lançar o livro “vida e verso”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O livro fala dos desafios e superações da vida da autora como mãe, esposa, e professora. As passagens de sua vida foram registradas no livro em forma de poesia, com o intuito de inspirar outras pessoas a seguir sua vida apesar das dificuldades, superando momentos difíceis e procurando aprender com esses momentos.

Num primeiro momento os livros poderão ser adquiridos diretamente com a autora, autografados. Basta entrar em contato pelo WhatsApp: 47 99656-0060

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -