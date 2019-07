Professores, alunos e pais podem avaliar rede estadual de ensino

Compartilhar no Facebook

Até o próximo domingo, 7, a comunidade escolar pode participar da Avaliação Institucional na Rede Pública Estadual da Educação Básica, um instrumento on-line da Secretaria de Estado da Educação, que vai nortear investimentos e melhorias nas unidades escolares.

No ar desde a última segunda-feira, 1º de julho, a Avaliação teve a adesão (até às 16h do dia 3) de 75.801 pessoas, entre professores, técnicos e alunos, sendo que os de 1º ao 5º ano podem responder com um responsável.

Com cerca de 535 mil alunos em toda a rede, o secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, faz um apelo: “Em se tratando de educação é muito importante a participação de todos, alunos familiares e comunidade escolar. Precisamos estar comprometidos quando temos essa oportunidade de ajudar a planejar a educação de nossas crianças”, destacou.

São 16 perguntas organizadas em quatro eixos: as Políticas Pedagógicas, que envolve planejamento, organização, práticas pedagógicas e avaliações; o Clima Organizacional, se ele favorece socialização e relações respeitosas e amistosas; a Infraestrutura, para saber se a escola está equipada adequadamente para o processo de ensino e aprendizagem e por último a Política de Gestão, que levanta se a equipe gestora é presente e consegue conciliar demandas da escola.

Cada um desses eixos subdivide-se em indicadores, que permitirão à Secretaria da Educação avaliar semestralmente a percepção da comunidade escolar sobre sua própria unidade. O foco é orientar o melhor planejamento de políticas públicas e ações nas escolas.

Como responder

O questionário, que está disponível na página inicial do site www.sed.sc.gov.br, no banner principal. Ou diretamente neste link.

1º Passo

РClicar em umas das op̵̤es: aluno, docente ou administrativo,

– digitar se for aluno o número da matrícula,

– para docente e administrativo o CPF,

– pais de alunos de 1º ao 5º ano, matrícula do aluno e o CPF do pai.

2º Passo

– Verificar se a matrícula ou CPF estão corretos, aparecerá o nome do respondente e

clicar CONFIRMAR.

3º Passo

– Conferir o nome da escola se está correto /clicar na lateral direita em AVALIAR.

– Importante: o aluno e o docente com vínculo em mais de uma escola, poderão participar em todas, sempre clicando em AVALIAR ao lado do nome da escola que aparecerá.

4º Passo

– Responder o questionário.

– Clicar em CONFIRMAR