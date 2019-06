Professores de Artes, Educação Física e Inglês da Educação Infantil passam por nova formação

Aconteceu na última semana, na Secretaria Municipal de Educação, mais uma etapa de formação destinada aos professores de Educação Física, Artes e Inglês, que atuam na Educação Infantil da rede municipal de ensino. Participaram cerca de 40 profissionais, que juntos estão construindo a proposta pedagógica do município nas disciplinas de artes e inglês, implantadas neste ano para as turmas de maternal e jardim, além da inclusão de Educação Física para os maternais, sendo, de certa forma, recentes no município, com profissionais formados nas áreas em questão.

Para essa formação a Secretaria optou por utilizar profissionais com experiência e capacitados, que já atuam no município e que passaram recentemente por capacitação feita pelo SENAC, nas mesmas áreas, sendo as profissionais Simone da Costa, Jaqueline Vanderlinde e Liane Maria Trierweiler para Educação Física; Verônica Leal Ferreira e Edinara de Lourdes Unges dos Santos para Artes e Luciana Steffens e Tania Heiden para Inglês.

As disciplinas específicas visam o desenvolvimento integral das crianças em todas as áreas, preocupação da Secretaria Municipal de Educação, que agora se empenha em construir o Plano Pedagógico nas três áreas, possibilitando às próprias profissionais a participação efetiva nessa construção.