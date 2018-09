Profissionais da ESF Vila Nova participaram de capacitação promovida pela empresa RESCUE

Na última terça-feira (18), durante a reunião mensal da ESF Ricardo Gregório do bairro Vila Nova, 25 funcionários da unidade e estagiários de graduação em Enfermagem da UNC, estiveram participando de uma capacitação promovida pela Escola de Treinamentos RESCUE de Mafra.

Os temas abordados na capacitação foram situações ocorridas no dia a dia: OVACE (obstrução de vias aéreas por corpo estranho em crianças e adultos), manobra de Heimlich (método pré-hospitalar de desobstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho), choque elétrico e queimaduras.

De acordo com os profissionais da ESF, cada vez mais os funcionários da unidade de saúde estão preparados para agir com destreza e conhecimento em casos de emergência. Cada treinamento fornece embasamento prático e teórico, com o objetivo de capacitar ainda mais os profissionais para agir com segurança nas mais diversas situações diárias.

A Unidade de Saúde agradece a oportunidade oferecida pela empresa RESCUE e a dedicação dos instrutores Everton e Gabriel.

Serviço

A ESF Ricardo Gregório fica localizada na Rua Carlos Urbanite, s/n. O telefone para informações é o 3642-7124.