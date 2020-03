Profissionais da saúde de Mafra são capacitados sobre o COVID-19 (Coronavírus)

A Secretaria de Saúde de Mafra realizou na tarde desta sexta-feira (13), capacitação sobre o COVID-19 (Coronavírus) para profissionais da Atenção Básica (ESFs), Hospital São Vicente de Paulo, Maternidade Dona Catarina Kuss e UPA. Segundo a enfermeira Francesli Pereira, da Vigilância Epidemiológica, o município já vem se organizando enquanto ‘rede de atenção’ há mais de um mês, uma vez que o Ministério da Saúde (MS) pede que sejam montados planos de contingência e capacitação para o setor. “Existe uma sala de situação montada com os profissionais. Todas as ações que estão sendo realizadas tem uma equipe por trás que analisa a situação epidemiológica vigente. Não temos nenhum caso positivo confirmado e, de um caso suspeito, foi coletada amostra”, declarou.

SEM PÂNICO

A enfermeira também explicou que existem níveis de resposta que o município pode dar a uma pandemia: níveis de alerta, perigo ou emergência. Outro ponto destacado é quanto ao paramento dos profissionais de saúde, pois estes estarão trabalhando com máscaras e demais equipamentos de segurança, tanto para a segurança dos mesmos quanto para a dos usuários do SUS. “Vale lembrar que a porta de entrada das pessoas sintomático-respiratórias é a Atenção Básica e precisamos fortalecer estes profissionais. A vulnerabilidade do Coronavírus vem de encontro à condição de saúde das pessoas. Por isso essa estruturação do atendimento em todas as unidades”.

COERÊNCIA

A Secretária de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, disse que esta capacitação visa passar por este momento de forma coerente e organizada. “Estamos nos organizando para atender a população. Orientando onde procurar ajuda quando estiver numa situação de risco ou situação que caracterize estado gripal”, explicou.

Ela ratificou que a Saúde está hoje monitorando um caso. “Foi coletado material e enviado para análise, pois obedecemos a um protocolo que é nacional. Não temos casos confirmados de Coronavírus em Mafra e é isso que precisa ficar registrado. O importante é lembrar que um caso de monitoramento e coleta não é um caso confirmado. É apenas a Saúde fazendo seu papel para proteger a população mafrense”.

Quanto à morbidade da doença, a secretária explicou que o Coronavírus se dissemina muito fácil, mas há baixa letalidade (poucos casos de morte). “O que temos de fazer é seguir a etiqueta da tosse e evitar aglomerações. E para aqueles que estão sendo monitorados pedimos que cumpram as orientações”, disse.

APLICATIVO DO CORONAVÍRUS

A Saúde de Mafra destaca que já está disponível o aplicativo para celular Coronavírus- SUS que traz informações rápidas e corretas sobre a doença. O download é gratuito e pode ser encontrado na App-store e Play-store.

PREVENÇÃO

Destaca-se que este monitoramento é fundamental para o controle epidemiológico, diante de uma situação de alerta de um vírus que está percorrendo o mundo. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já que atualmente não existe vacina contra o Coronavírus.

Recomenda-se:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Evitar contato próximo com pessoas doentes;

Ficar em casa quando estiver doente;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.