Programa Mafra Mais Leite será implementado no município

Lançamento acontecerá no dia 26 de abril, na Associação Empresarial de Mafra

A Prefeitura Municipal dará início, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, ao programa “Mafra Mais Leite”, que beneficiará diretamente os agricultores do município. O lançamento oficial acontecerá a partir das 9 horas, do dia 26 de abril, no Auditório da Associação Empresarial de Mafra – ACIM.

O “Mafra Mais Leite” visa estruturar a cadeia leiteira no município de Mafra, uma vez que a bovinocultura leiteira tem um grande impacto na economia local. O programa faz parte do plano de governo do prefeito Emersom Maas.

Para o lançamento estão previstas diversas ações como apresentação de linhas de crédito para o setor, feitas por representantes do Bancodo Brasil. Tambem serão apresentados aos produtores: modelo sustentável de produção de leite a pasto e de um modelo de cooperativismo, por representantes da Epagri e Coperleite.

Programas da Secretaria da Agricultura

A Secretaria Municipal de Agricultura apresentará o programa para certificação de propriedades livres de brucelose e tuberculose, além do programa de melhoramento genético, através de inseminação artificial a custo ZERO.

“Segundo o Secretário Leonardo Navarro Cotrim, esse é o primeiro passo do programa. “Na sequência iremos trabalhar para ampliar a agregação de valor do leite produzido em Mafra, através da possibilidade de um entreposto de recebimento do produto e uma pequena fábrica de rações”, explicou.

Apresentações no Evento:

– Banco do Brasil – “Linhas de crédito para o setor leiteiro”;

– Cooperleite – “Apresentação de proposta de cooperativismo”;

– Secretaria Municipal de Agricultura – “Programa de Inseminação Artificial” e “Certificação de Brucelose e Tuberculose”;

– A carreta Agro do Banco do Brasil – Etapa Mafra 2022 – estará exposta nos dias 25 e 26 de abril, na Praça Guilherme Abry, ao lado da agência do BB.