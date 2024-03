Programa “Penso, Logo Destino” é apresentado em Mafra

As oportunidades e desafios na produção, qualidade da água, qualidade de alevinos, qualidade de ração, qualidade do peixe acabado, planejamento das lagoas, protocolos para a integração e formas de comercialização: estes foram os temas abordados na palestra ministrada por Luis Gustavo Witt – sócio proprietário do Frigorífico Witt Pescados e pelo gerente de negócios João Rafael, na última quarta-feira, 06, na Amplanorte, das 18h30 às 21 horas. O público foi composto por cerca de 40 produtores rurais dos quais a Secretaria Municipal de Agricultura e Interior fez levantamento de dados e os convidou para o evento, seguindo o cronograma do projeto “Mafra Mais Peixe”.

Com o objetivo de fazer o intercâmbio entre produtores rurais, Frigorífico Peixes Witt, Secretaria de Agricultura e Interior e instituição financeira, as informações repassadas pelos palestrantes foram úteis no sentido de esclarecer dúvidas dos produtores, bem como realizar futuras parcerias.

Continuidade das ações

A partir deste evento, haverá a visitação in loco em todas as propriedades com orientações dos técnicos do Frigorífico Peixes Witt, e acompanhamento da Secretaria de Agricultura e Interior, “a fim de identificar todas as adequações necessárias em cada propriedade que queira ser integrada ao frigorífico, bem como apresentar os protocolos desde a preparação da lagoa, recebimento dos alevinos, engorda e abate”, completou o secretário da pasta Nereu Martins Carvalho, lembrando de agradecer Luis Gustavo Witt “que além de ser um grande empreendedor, prontamente apoiou o Projeto ‘Mafra Mais Peixe’, idealizado pelo prefeito Emerson Mass, através da Secretaria de Agricultura e Interior”.

O projeto abre a oportunidade para que muitos produtores rurais complementem a sua renda, ao se tornarem integrados do frigorífico. O secretário afirma que “este é um projeto que veio para dar certo, haja vista que tem início na produção, chegando até a efetiva comercialização, o que significa mais dinheiro no bolso do produtor rural e desenvolvimento econômico para nossa querida Mafra que cresce a passos largos”.

