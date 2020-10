Programa Voz Única inicia pesquisa de demandas do setor econômico em Mafra

A ACI de Mafra, através do Programa Voz Única, iniciou uma pesquisa para as eleições municipais de 2020. A pauta é o desenvolvimento socioeconômico do município. Esta iniciativa tem como intuito levantar, através de questionário online, as principais demandas do ponto de vista da classe empresarial para Mafra crescer e se desenvolver.

Após o levantamento destas informações e de um diagnóstico e acompanhamento das necessidades locais, é compilado um documento e entregue aos candidatos políticos.

A ACI de Mafra, nesta iniciativa idealizada pela Facisc, tem como principal objetivo ampliar o diálogo e envolver a gestão pública e a sociedade organizada. Além disso, a entidade defende que este é um importante instrumento para acompanhar as atividades da gestão pública e monitorar o cumprimento das promessas de campanha.

“Vale ressaltar que esta iniciativa chega para agregar no desenvolvimento econômico e unificar a voz da classe empresarial. É de extrema importância que os associados participem, respondam ao questionário e coloquem em pauta as principais demandas e que podem impactar diretamente na sua empresa. Não vamos deixar que os setores produtivos de Mafra e da nossa região sejam afetados por falta de segurança, infraestrutura ou da própria gestão pública”, destaca o presidente da ACI de Mafra, Carlos Alberto Nitz.

Para responder ao questionário basta acessar: http://bit.ly/vozunicamafra

Sobre o Voz Única:

Trata-se de uma iniciativa idealizada pela Facisc em 2010 e que em 2018 passou a ter o conceito “A gente não esquece”, associado à imagem de um elefante. O símbolo faz uma analogia entre a crença de que o animal possui uma excelente memória e de que temos a responsabilidade de lembrar e participar do nosso contexto político.