Projeto Câmara nos Bairros será aplicado em Mafra a partir da próxima semana

Iniciará na próxima semana, no dia 04 de agosto às 14 horas na localidade de Augusta Vitória, as atividades do Projeto Câmara nos Bairros. Todos os serviços oferecidos pela gestão 2021 do Poder Legislativo estarão à disposição da comunidade durante todo o período.

A primeira edição será realizada no salão da igreja de Augusta Vitória com o convite para os moradores das localidades de Rio dos Cedros e Avencal do Saltinho.

Trazer a Câmara para perto das pessoas é o grande objetivo do projeto. É essencial que o parlamentar esteja próximo da população, escute as suas necessidades e tome conhecimento da realidade de cada bairro.

É a Câmara de Vereadores cada vez mais perto de você. Participe! Converse com os vereadores e leve sua reivindicação. Dia 04 de agosto às 14 horas teremos esse compromisso com vocês!

