Projeto CAPS na comunidade esteve no Colégio Santo Antônio fazendo ação de prevenção ao suicídio

Nesta última quarta-feira dia 03 de outubro a equipe do CAPS I – Casa Azul de Mafra esteve no Colégio Santo Antônio realizando palestra de Prevenção do Suicídio para 690 alunos, estes, dos últimos anos do ensino fundamental e ensino médio.

A equipe do CAPS contou com o apoio das Agentes Comunitárias de Saúde do ESF Central e das professoras Jane Krauzer Lizmeyer, Joice Patricia Peters e Marielle de Sá do Colégio Santo Antônio.

Segundo a coordenadora do CAPS Adriana Moro, o mês escolhido para dar visualização a prevenção do suicídio é setembro, mas todos os dias é preciso trabalhar a prevenção do suicídio em toda a comunidade: “Falar é a melhor solução, principalmente por conta da quebra de tabus e o enfrentamento do problema. O suicídio é uma questão de saúde pública, que leva a morte 32 brasileiros por dia, mais do que o HIV ou muitos tipos de câncer, por exemplo. Assim, se o suicídio é prevenível em 90% dos casos, como aponta a Organização Mundial da Saúde, é preciso saber como preveni-lo e isso só se sabe com informação e conhecimento. Por isso, é preciso falar. A sociedade em geral precisa reconhecer sinais, diferenciar mitos e verdades, ouvir profissionais e ter acesso a formas de apoio” – diz Adriana.

Adriana enfatiza também que as ações extra muro do CAPS são fundamentais, e que outras escolas serão visitadas com o projeto, pois além da reabilitação psicossocial que é o grande papel do CAPS, ações de prevenção e promoção à saúde também são foco da atual gestão.