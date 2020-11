Projeto “Lives que Iluminam” é aplicado na Educação de Mafra

Após cerca de dois meses do início do “Projeto Lives que Iluminam”, deflagrado pela Secretaria de Educação de Mafra e Acampamento Moriah para formação e apoio em tempos de pandemia do COVID-19, cerca de 450 profissionais da Educação têm sido impactados pelos momentos de reflexão e inspiração proporcionados pelas lives assistidas no próprio local de trabalho.

O projeto tem por objetivo, fornecer, através das intervenções semanais, ferramentas terapêuticas de suporte, informação e diálogo, demonstrando atenção e cuidado para com os profissionais, e de abrir um canal importante de escuta ativa e apoio psicossocial.

Consiste em três módulos com 5 lives cada e, ao final, os participantes receberão certificado. A live de inauguração do projeto aconteceu no dia 15 de setembro e contou com o palestrante Claudiomir Selner, professor da Universidade de Santa Catarina, pesquisador e analista de sistemas psíquicos e psicossociais, que abordou o tema “Cisternas Contém, Fontes Transbordam”. Teve participação especial da Professora Vivian Dutra. Até o momento já foram apresentadas 10 lives.

Cuidados com a saúde física, mental e espiritual

Os encontros são semanais, sempre às terças-feiras e contam com palestrantes convidados, rodas de diálogos e socialização de saberes, impulsos e expectativas relacionadas ao universo da educação, da vida profissional e das relações interpessoais em meio à realidade da pandemia, além de cuidados com a saúde física, mental e espiritual.

O Projeto “Lives que Iluminam” faz parte de um projeto maior, o “Projeto Iluminar”, que é uma extensão do “Projeto Arqueiro”, que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação desde 2018 e envolvendo todos os profissionais da educação, além dos alunos da rede municipal de ensino.

Luz na vida das pessoas

Conforme explicações da Secretária Estela Maris Bergamini Machado, o projeto foi preparado com muito carinho para todos. Destacou que “é necessário sermos luz na vida das pessoas, não somente brilhar, mas iluminar caminhos, construir pontes, dar as mãos, ajudar e colocar o amor em prática todos os dias”. Conforme ela, todos os dias as pessoas são confrontadas com escolhas, simples ou complexas e, em dias difíceis é necessária a tomada de decisões, por isso, “se efetivamente construirmos algo de bom, se fizermos a diferença na vida de alguém teremos a certeza de que tivemos uma boa existência”.

O representante do Acampamento Moriah, Joel Pavan disse estarem muito felizes por poderem trabalhar juntos auxiliando na formação e partilha de conhecimentos.

3 Módulos – 5 lives cada

O projeto Lives que Iluminam constará três módulos sendo:

Módulo 1 “Os quatro Pilares da Educação para o Século XXI”- Reflexão e diálogo sobre aprender, fazer, conviver e ser, a partir de Rubem Alves.

Módulo 2 “Pedagogia da Pandemia” – O que podemos aprender com a experiência.

Módulo 3 “Impulsos para o Novo Normal” – Dicas e reflexões para o mundo que vem por aí”.