A Secretaria Municipal de Saúde Mafra, inspirada na experiência exitosa que foi o Projeto “O Arqueiro” desenvolvido pela Educação de Mafra, realizou nos dias 07 e 08 junho, no Acampamento Moriah, na localidade de Vila Ruthes, por meio do NEP – Núcleo de Educação Permanente de Mafra, a sua versão do projeto, “O Arqueiro na Saúde” atingindo aproximadamente 50 lideranças/coordenações da secretaria.

O objetivo do projeto “O Arqueiro” é buscar a renovação das quatro dimensões de natureza humana – física, espiritual, intelectual e emocional -, que devem ser exercidas com regularidade, de forma equilibrada, tendo como base lideranças bíblicas e a obra de Rick Warren. As palestras e atividades foram desenvolvidas e coordenadas pelos representantes do Acampamento Moriah, Sidney Scholossmacher e Joel Pavam.

De acordo com a secretária Jaqueline de Fátima Previatti Veiga, “A Secretaria Municipal de Saúde vem trabalhando, por meio do NEP, o projeto para qualificar os servidores públicos que atuam na saúde. O Projeto Arqueiro, gentilmente cedido pela Secretaria de Educação para que pudéssemos replicar na Saúde, foi o ápice para aflorar os princípios de liderança e as habilidades, relacionamento interpessoal e renovação da equipe de coordenadores que atuam frente aos serviços de saúde em Mafra”.

TRABALHO EM EQUIPE, CONEXÃO E RENOVAÇÃO

Para a Diretora de Saúde, Fernanda Regina Meister “Sobre o Projeto O Arqueiro, gratidão é a palavra que define, foi muito além do que eu esperava. Experiência maravilhosa, energia muito boa, uma vivencia transformadora, me senti acolhida e em família. Tudo feito com muito amor e carinho para nos receber, com atividades integrando os participantes. Levo comigo o sentimento de renovação, me senti conectada não só comigo, mas com a natureza e toda equipe. Aproveito para agradecer a todos que contribuíram em nos proporcionar esse momento muito especial, de aprendizado, espiritualidade, qualificação e principalmente união da equipe de trabalho. Gratidão e que venham mais experiências como esta”.

A enfermeira Coordenadora da ESF Espigão do Bugre, Jucilea K. Adamchski, também destacou a contribuição do projeto, dizendo-se “sem palavras para descrever os sentimentos experimentados no projeto O Arqueiro – gratidão, amor, doação, renovação espiritual, emocional física e intelectual. Obrigada a todos os organizadores”.