Projeto Vida está sendo implementado em Mafra

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, está implementando o Projeto Vida, que constará de oficinas que visam incentivar a prática das habilidades socioemocionais nos ambientes escolares.

Serão quatro oficinas em grupo, onde serão trabalhadas as seguintes competências: autonomia, empatia e cooperação, autoconhecimento, autocuidado e autogestão, consciência social e tomada de decisão responsável. Elas iniciam no dia 23 de março, próxima quarta-feira, na EMEB Augusta Vitória, sempre no horário das 10 às 11h20. Terão sequência no mês de abril, nos dias 6 e 20 e no dia 4 de maio, sempre na mesma escola.

Conforme explicações da Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning “a escola tem o protagonismo necessário para a promoção da aprendizagem social e integral. Assim, há a necessidade de trabalhar os diversos personagens que compõem o ambiente escolar para que estes desenvolvam, de diferentes modos, suas competências sociais e emocionais”. Sendo assim será dirigido de maneira contínua e progressiva para professores e funcionários das escolas, alunos e família, ou seja, toda comunidade escolar. Jamine lembrou que as oficinas serão conduzidas pela coordenadora pedagógica da Educação, Psicopedagoga Camile Francine de Assumpção.

Integrar

O Projeto Vida atua inicialmente mediante oficinas criativas nas unidades escolares como formação continuada, explorando recursos para a prática de ensino e aprendizagem, em que se vivenciam habilidades relacionadas às competências amparadas pela Base Nacional Comum Curricular.

As competências a serem trabalhadas pelas Oficinas Criativas de Desenvolvimento Socioemocional são:

Autonomia: desenvolvendo ações tanto no âmbito pessoal quanto coletivo, exercendo responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. (BNCC)

Empatia e cooperação: exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. (BNCC)

Autoconhecimento e autocuidado: conhecer-se, apreciar-se, reconhecer suas emoções e as dos outros e ter autocrítica. (BNCC)

Autogestão: valorizar e compreender a diversidade de saberes, entender o mundo do trabalho e construir seu projeto de vida pessoal, profissional e social. (BNCC)

Consciência social: necessita do exercício da empatia, do colocar-se “no lugar dos outros”, respeitando a diversidade. (CASEL)

Tomada de decisão responsável: preconiza as escolhas pessoais e as interações sociais de acordo com as normas, os cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade.