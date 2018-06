Protesto de caminhoneiros chegou ao fim nas rodovias

Popula√ß√£o quase impediu a desmobiliza√ß√£o da greve em Mafra. No d√©cimo dia de paralisa√ß√Ķes, a√ß√£o coordenada de for√ßas policiais desfez mobiliza√ß√£o em Mafra. Um grupo de populares chegou no foco da greve quando a mesma j√° havia sido desmobilizada, por√©m a pista ficou tomada pelos manifestantes impedindo novamente o tr√°fego de ve√≠culos na BR-116 em frente ao posto Mallon

A paralisa√ß√£o dos caminhoneiros, iniciada no √ļltimo dia 21 (segunda-feira), em Mafra e na regi√£o do planalto norte, foi at√© a tarde desta quarta-feira (30), quando equipes do Ex√©rcito, da Pol√≠cia Militar, Pol√≠cia Civil e da Pol√≠cia Rodovi√°ria Federal foram at√© o local com um mandado de seguran√ßa que determinava que a rodovia fosse liberada em 2 horas.

No momento que a desmobiliza√ß√£o j√° havia iniciada, uma manifesta√ß√£o ocupou a BR-116 e seguiu sentindo ao centro da greve no Posto Mallon gritando palavra de ordem: ‚ÄúFica caminh√£o a greve deve continuar‚ÄĚ, ‚ÄúN√£o queremos a desmobiliza√ß√£o‚ÄĚ, ‚ÄúFora Temer‚ÄĚ, no apoio e na tentativa impedir o fim do movimento.

Os manifestantes vieram do centro das cidades de Rio Negro e Mafra, onde se juntaram na praça dos Correios (Miguel Bielecki), seguindo pela rua Felipe Schimdt com destino até o Posto Mallon.

A manifestação popular gerou grande surpresa e apreensão, ao mesmo tempo comoção dos caminhoneiros e a outros cidadãos que estavam no local com a pista sendo tomada pelos manifestantes bloqueando a passagem da BR-116 novamente. Estudantes e jovens sentarem na rodovia com suas bandeiras, cartazes e faixas protestando em favor da greve não permitindo que a pista fosse novamente liberada pelas forças de segurança.

Um dos momentos de tens√£o foi quando alguns caminhoneiros come√ßaram a discutir entre si, a favor da continuidade e aqueles que queriam seguir viagem. Quando necessitou a interven√ß√£o da PM e da PRF que controlavam os princ√≠pios de viol√™ncia. Os caminhoneiros que seguiram viagem tiveram seus caminh√Ķes alvejados com ovos e frutas podres. Ap√≥s uma nova negocia√ß√£o entre os manifestantes rec√©m chegados e a PRF a rodovia foi liberada

As filas em ambos os sentidos da via eram quilom√©tricas, somando os ve√≠culos e caminh√Ķes que j√° estavam em viajem e os que aqui estavam parados.

Os agricultores mafrenses que apoiaram a greve desde seu primeiro dia, também retiraram o seu maquinário da rodovia, chegando ao fim a paralisação em Mafra, considerada uma das maiores da região sul do país. E ficou marcada pela resistência a desmobilização.

GREVE DESARTICULADA

O movimento dos caminhoneiros come√ßou a ser desarticulado quando iniciou as a√ß√Ķes em conjunto do Ex√©rcito, PM, PC e PRF, que com uma liminar obrigando os grevistas a liberarem a pista. Antes de libera√ß√£o em Mafra, outros pontos de bloqueio em Papanduva e Santa Cec√≠lia e no Paran√° em Campo do Tenente e Mandirituba, j√° haviam sido desmobilizados, assim como no restante do estado. Isso fez com o que o movimento perdesse for√ßa e induzindo os caminhoneiros a seguirem viajem.

MOVIMENTO VAI FAZER AVALIAÇÃO

Os caminhoneiros ao deixarem os bloqueios diziam que uma avalia√ß√£o ser√° feita pela categoria nos pr√≥ximos 30 dias, e caso o governo n√£o tome nenhuma provid√™ncia, o movimento pode ser retomado. Para que isso n√£o ocorra, √© preciso que o governo federal cumpra, no m√≠nimo, os itens que j√° foram acertados: entre eles a redu√ß√£o do pre√ßo do diesel em R$ 0,46 por litro nas bombas por 60 dias, zerando PIS-Cofins; fim da cobran√ßa de por eixo suspenso dos caminh√Ķes; e cria√ß√£o de valor m√≠nimo para o frete. Outros itens levados a conhecimento do presidente da rep√ļblica, Michel Temer, ainda seguem na pauta dos caminhoneiros.

Porém, ontem cresceram os rumores de que uma nova paralisação possa ocorrer já nesta segunda-feira 04. Devido a insatisfação dos caminhoneiros que ainda não acreditam no cumprimento do proposto pelo governo.

ACIM, CDL E ACIRN PEDIRAM O FIM DOS PROTESTOS

Indo na contram√£o do que desejava a popula√ß√£o riomafrense, assim como boa parte de seus associados, a Associa√ß√£o Empresarial de Mafra (ACIM), Associa√ß√£o Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) e a C√Ęmara de Dirigentes Lojistas (CDL de Mafra e Rio Negro) emitiram nota em conjunto pedindo cautela e o fim dos protestos.

Na nota as entidades de classe diz ter conhecimento de suas responsabilidades, muitas vezes na forma√ß√£o de opini√Ķes. E, que ‚ÄúN√£o podemos fazer parte da chamada ‚Äėmassa de manobra’‚Äô. E √© com esta preocupa√ß√£o que venho aos senhores que, dentro das atribui√ß√Ķes que temos como empres√°rios, e como cidad√£os respons√°veis, n√£o replicar not√≠cias de origem desconhecida, criadas com o intuito de aumentar polemicas e motivar a instala√ß√£o de um caos. Neste momento, estamos pedindo a todos que voltem a normalidade. Temos que manter a ordem. Desejamos o reestabelecimento de nossas empresas, que tem um papel importante na distribui√ß√£o de alimentos, de combust√≠veis e demais bens de consumo. Estamos preocupados com a seguran√ßa e sa√ļde de todos.‚ÄĚ

Encerrando a falando que o protesto deve ser feito no dia das elei√ß√Ķes: ‚ÄúVamos exercer nosso direito sim. Em 4 meses teremos novas elei√ß√Ķes. Este sim, ser√° o momento de mudan√ßa na hist√≥ria. De fazer valer nossa vontade. Est√° fora de cogita√ß√£o qualquer manifesta√ß√£o contr√°ria a ordem p√ļblica.‚ÄĚ

Após a divulgação na nota, na tarde de quarta-feira, parte de população mafrense subiu a rua Felipe Schimdt em direção ao protesto dos caminhoneiros, momento que diversos comerciantes contrariando a recomendação da ACIM, ACIRN e CDL, fecharam seus estabelecimentos em favor do movimento dos caminhoneiros e se dirigiram pelas ruas de Riomafra até a concentração dos caminhoneiros na BR-116 em passeata.

Neste período tão conturbado a população Riomafrense mostrou mais uma vez o seu amadurecimento político e a sua voz nos protestos em favor dos caminhoneiros e pouco acreditam numa mudança do pais nas urnas, pois segundo alguns comerciantes e manifestantes, de nada irá mudar quem estiver lá no poder e no Congresso se a sociedade não exigir as mudanças necessárias agora.

Para grande parte da sociedade o resultado das urnas não irá mudar a situação do pais, que continuará da mesma forma, indiferente de quem seja o novo presidente, deputados e senadores.

GRUPO DE MANIFESTANTES IMPEDIU O REABASTECIMENTO DE VE√ćCULOS EM RIO NEGRO

Na noite da √ļltima ter√ßa-feira 30, sabendo que chegaria combust√≠vel em dois postos de Rio Negro, v√°rios manifestantes se dirigiram at√© estes postos e n√£o permitiram mais o reabastecimento de ve√≠culos que aguardavam em fila quilom√©trica a vez de abastecer seus ve√≠culos.

A justificativa de tal ação, pelos manifestantes, se dá pelo enfraquecimento da greve dos caminhoneiros que tentaram sensibilizar e parar o pais na tentativa de frear o reajuste descontrolado dos combustíveis.

Segundo eles, ‚Äúdo que adianta alguns fazer greve, enquanto outros ‚Äúcorrem para os postos‚ÄĚ abastecerem seus ve√≠culos‚ÄĚ? Entendem que abastecendo seus ve√≠culos neste momento de paralisa√ß√£o, est√£o satisfeitos com pre√ßos abusivos praticados pelo governo e que desta forma, o mesmo jamais ir√° fazer algo para reduzir o pre√ßo na bomba. Segundo eles, enquanto todos, salvo em caso de emerg√™ncia, n√£o deveriam abastecer como forma de protesto para tamb√©m tentar baixar o pre√ßo da gasolina e do √°lcool. Conclu√≠ram que com esta atitude, parte da popula√ß√£o enfraqueceu todo o movimento dos caminhoneiros que deveria ser estendido e continuado por toda a sociedade e que o Brasil perdeu uma grande chance de come√ßar uma verdadeira mudan√ßa.