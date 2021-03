Prova escrita do concurso público da educação de Mafra é suspensa

Decreto Estadual nº 1218 proíbe este tipo de atividade neste momento de agravamento da pandemia. A nova data de aplicação da prova será publicada assim que possível

A fim de esclarecer dúvidas quanto a realização ou não da prova escrita do concurso público – Edital nº 001/2020/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura -, destinado ao provimento de vagas no quadro do magistério público, o prefeito de Mafra, Emerson Maas, comunicou por meio das redes sociais da Prefeitura, na manhã desta segunda-feira, 22, a suspensão da aplicação da prova escrita marcada para o próximo domingo, dia 28 de março. Tal determinação levou em conta o aumento do número de casos de contágio e um novo pico da pandemia da Covid-19 em todo o Estado, bem como as determinações do Decreto Estadual Nº 1.218 de 19 de março de 2021, que dispõe sobre a continuidade de medidas de enfrentamento da doença.

Determinações

A suspensão da prova é por tempo indeterminado. O concurso ainda está vigente e terá continuidade quando as autoridades sanitárias permitirem a sua execução e a nova data de aplicação da prova será amplamente divulgada. “Quando as condições voltarem ao normal, informaremos com bastante antecedência a nova data, para que as pessoas se preparem para a prova. Infelizmente, devido às condições sanitárias que temos no momento e às medidas restritivas do novo decreto estadual, não poderemos realizar a prova”, explicou o prefeito.

Informações

A nova data de aplicação da prova será publicada no site da empresa organizadora do Concurso Público e no site da Prefeitura de Mafra – Concurso Público – Edital Nº 001/2020.

