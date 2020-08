Queimadas próximas a BR-116 preocupam mafrenses

O Click Riomafra recebeu relatos de moradores, que preocupados com a situação que gerou a tragédia em São José dos Pinhais (combinação de neblina com fumaça), informaram que há constantes queimadas de lixos e móveis próximas ao rio que cruza a BR-116, na Vila Ferroviária

Na noite deste domingo (2), oito pessoas morreram em um acidente que envolveu 16 carros, cinco motocicletas e um caminhão na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 20 pessoas ficaram feridas. Testemunhas relataram baixa visibilidade no local da batida, por causa da neblina e da fumaça causada por uma queimada na região.

O nevoeiro é um fenômeno meteorológico que reduz a visibilidade horizontal. Ao lado daquele ponto da BR-277, há uma área alagada – o que aumenta a umidade. Quando o céu está limpo, o aquecimento ao longo do dia é grande, mas, ao Sol se pôr, a perda de calor para a atmosfera é muito grande, tornando-se um local de formação de neblina. Com o passar da noite, o resfriamento é rápido e grande. Nesse tipo de local, mais úmido e com ventos calmos, ocorre a formação de nevoeiro.

Havia fumaça e neblina no momento do acidente, que aconteceu por volta das 22h30. O nevoeiro por si só já é um fator que complica muito a visibilidade. Por isso, pegar estrada em dias de neblina é sempre mais difícil e perigoso.

Com nevoeiro e fumaça, a visibilidade fica ainda mais prejudicada. À noite, a visibilidade piora ainda mais. Ou seja, a escuridão, a fumaça e o nevoeiro fizeram com que os motoristas entrassem em uma espécie de “túnel” sem visibilidade.

Relatos dizem que o incêndio na região onde ocorreu o acidente em São José dos Pinhais é recorrente e que há flagras de pessoas queimando lixo e até sofás no local. Então, os bombeiros são acionados. O Corpo de Bombeiros reforçou o alerta de que é preciso evitar as queimadas. A vegetação seca, que cobre a superfície do charco, faz com que o fogo perca o controle rapidamente. Com a estiagem que afeta o Sul do Brasil isso fica ainda mais perigoso.

PREOCUPAÇÃO EM MAFRA

O Click Riomafra recebeu relatos de moradores de Mafra, que preocupados com a situação que gerou a tragédia em São José dos Pinhais (combinação de neblina com fumaça), informaram que há constantes queimadas de lixos e móveis usados no fim da tarde, geradas próximas ao rio que cruza a BR-116, na vila Ferroviária. “Aquela região tem muita mata ciliar, o que pode ocasionar um incêndio de grandes proporções e à população ribeirinha não colabora, infelizmente”, comentou uma moradora.

O vídeo abaixo enviado por um morador mostra queimadas em várias partes da cidade.

DENUNCIE

Quem souber de práticas de queimadas, deve denunciar no telefone 193 (Corpo de Bombeiros). A prática além de ilegal é insegura.

QUEIMAR LIXO DOMÉSTICO É CRIME

A Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605 de 1998, em seu artigo 54, descreve o crime de poluição, que consiste no ato de causar poluição, de qualquer forma, que coloque em risco a saúde humana ou segurança dos animais ou destrua a flora. Um exemplo clássico desse tipo de crime é a queimada de lixo doméstico, que emite poluição na forma de fumaça, causa risco de incêndio para as habitações locais, destrói a vegetação e pode causar a morte de animais que ocupem as redondezas.

O objetivo da norma é proteger o manter o meio ambiente sadio e equilibrado, bem como evitar riscos para a vida humana, dos animais ou plantas. A pena prevista é de até quatro anos de reclusão. A Lei prevê penas maiores para hipóteses mais graves, como no caso de em razão da poluição, um área se tornar imprópria para habitação, ou causar a necessidade de retirar os habitantes da área afetada, dentre outras. Se o crime ocorrer de forma culposa, ou seja, sem intenção, as penas previstas são mais brandas, de detenção de até um ano e multa.

CUIDADOS AO DIRIGIR NA NEBLINA

Dirigir na neblina exige cuidados específicos, pois se trata de um fenômeno climático que oferece riscos aos motoristas. Isso se deve, principalmente, à baixa visibilidade ocasionada pelas fumaças brancas que se formam nas estradas. O perigo é ainda maior quando se trata de vias de mão dupla. Para te ajudar a entender qual é a melhor maneira de conduzir sob essa condição, nós reunimos algumas dicas e informações importantes nesta matéria.

O que é a neblina?

A neblina é um fenômeno que ocorre quando a umidade presente no ar em estado gasoso se condensa, ou seja, é como se nuvens estivessem se formando próximas ao chão. Em épocas de muita chuva, o ar tende a ficar mais úmido devido à evaporação das partículas de água que se acumulam no solo. Durante a madruga e ao nascer do dia, a temperatura é menor, o que faz esse vapor se condensar e formar aquela fumaça branca.

E por que a neblina ocorre com mais frequência em serras e montanhas? Bem, isso se deve ao fato haver um bloqueio das massas de ar em pontos mais altos. Toda a umidade presente nelas acaba se condensando quando a temperatura cai e dá origem aos nevoeiros. Nas proximidades de rios e lagos, também é comum haver neblina. Isso porque se trata de ambientes com constante evaporação de água e, consequentemente, úmidos.

Dicas e cuidados

Ao dirigir na neblina, o primeiro procedimento a ser seguido é diminuir a velocidade. Conduzir dessa maneira evita surpresas e permite reagir de forma consciente quando necessário. Caso haja outro veículo na frente, é importante manter uma distância considerável dele, ainda maior do que a distância que mantemos em condições climáticas normais. Portanto, o fundamental é não ter pressa!

Outro procedimento essencial é ligar o farol baixo para que a visibilidade melhore. Em caso de neblina muito densa, não se deve utilizar o farol alto. Esse pode ser um erro fatal! Por quê? Quando a neblina está espessa, a luz do farol alto bate na névoa e é refletida de volta, formando uma grande parede branca e destruindo qualquer chance de enxergar o que está à frente.

Muitos automóveis atuais já vêm equipados com luzes de neblina ou de condução. Esse farol projeta a luz de uma forma específica, criando um feixe luminoso mais amplo e plano. Isso possibilita visualizar melhor a superfície da estrada, bem como as suas laterais. Outra dica é sempre manter as luzes de presença ligadas, uma vez que são importantes para tornar o veículo mais visível.

Enquanto estiver dirigindo na neblina, não mude de via. Fazer esse movimento sob esse tipo de condição é muito arriscado. Além disso, não adianta ficar encarando a branquidão. A melhor forma de se guiar é por meio das faixas da rodovia e observando os limites da beira da estrada. Essa tática é válida para te ajudar a permanecer em sua via, sem invadir a pista contrária ou o acostamento.

E se a neblina estiver muito forte? Nesse caso, a melhor solução é procurar um lugar seguro para estacionar e aguardar o tempo melhorar. Muitas pessoas pensam no acostamento como alternativa para parar o carro, o que está errado. O ideal é ir até um estacionamento ou a um posto de combustível, uma vez que no acostamento existe o risco de você ser atingido por outro veículo.

Para que tudo corra bem ao se deparar com situações de neblina, o seu carro também precisa estar preparado. Por isso, é fundamental que os faróis estejam regulados e que as setas e o pisca-alerta não estejam funcionando. Pneus bem calibrados e conservados, bem como o bom estado do limpador do para-brisa são outros itens importantes para garantir a segurança meio a nevoeiros.

Infrações

Quem toma atitudes inadequadas ao dirigir na neblina pode ser multado. O motorista que for flagrado conduzindo com o farol alto ligado poderá perder cinco pontos na carteira, além de ser multado. Esse ato é considerado uma infração grave.

Outro procedimento inadequado e ilegal é dirigir com o pisca-alerta ligado. Esse recurso deve ser utilizado apenas quando o veículo estiver parado. Caso um motorista veja um carro a sua frente com as luzes piscando, ele poderá pensar que o automóvel está parado e frear bruscamente achando que vai bater. A consequência pode ser um acidente de grande proporção. Essa infração de intensidade média dá multa e subtrai quatro pontos da CNH.

Dirigir com os faróis baixos ligados em caso de visibilidade baixa não só é recomendado como obrigatório. Desrespeitar essa norma é uma infração média. Além disso, é preciso se atentar aos limites de velocidade para condições adversas. Geralmente, ele são indicados nas placas. Transitar acima desse limite é infração grave.

Monitoramento das condições climáticas

Evitar pegar a estrada quando houver neblina é a dica mais importante. Para isso, vale consultar a previsão do tempo em sites de meteorologia. Outra opção é visitar o site da concessionária da rodovia por onde você vai passar. Geralmente, elas fazem o monitoramento das condições climáticas em tempo real e criam alertas aos motoristas.

