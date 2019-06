Realizada nova formação para estagiários que atuam junto a alunos com necessidades especiais

Mafra conta atualmente com 120 alunos com deficiências, autismo ou com altas habilidades/superdotação que frequentam as escolas da rede municipal

O Setor de Atendimento Educacional Especializado – AEE – da Secretaria Municipal de Educação de Mafra realizou, em 28 de maio, mais um dia de formação continuada para cerca de 80 os estagiários que atuam nas escolas da rede municipal de ensino, junto aos alunos inclusos.

Durante a formação a coordenadora do AEE, Ana Claudia Rauen, reforçou as regras básicas para os estagiários que já participaram de capacitações anteriores e entregou material específico sobre o tema para os estagiários novos. Na sequência a terapeuta ocupacional da Secretaria, Francielli Mônica Prestes Machado, falou sobre o autismo, destacando diagnósticos, níveis de severidade, legislação, detecção precoce, causas e epidemiologia, bem como as alterações na integração sensorial, neurônios espelhos, teoria da mente, funções executivas e coerência central. Durante a palestra foram sugeridas ações para gestão de comportamentos inapropriados e conduta adequada diante dessas situações.

Mafra conta atualmente com 120 alunos com deficiências, autismo ou com altas habilidades/superdotação que frequentam as escolas da rede municipal de educação com estagiários e professores capacitados, além de 09 salas multifuncionais nos Centros de Educação Infantil Municipal Fiorige Bona, Comecinho de Vida, CEMMA e Beija Flor e nas escolas municipais de Educação Básica Avencal São Sebastião, Evaldo Steidel, São Lourenço, Bituvinha e Mario de Oliveira Goeldner.