Receita Federal doa quatro carros para a Prefeitura de Mafra

O prefeito Emerson Maas recebeu na tarde desta quinta-feira (20), quatro veículos doados pela Receita Federal. Os automóveis usados e em bom estado, entregues no Centro de Serviços foram um Astra, um Strada, um Palio e um Peugeot que serão incorporados à frota de veículos da Prefeitura.

Ao receber os carros o prefeito enalteceu o trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e do secretário da pasta, Luiz Vidal Da Silva Junior, quanto aos esforços para conseguir esta doação. “Da mesma forma que conseguimos os veículos, estamos buscando apoios e emendas parlamentares que serão utilizadas para compra de máquinas, reforçando a nossa frota”, disse o prefeito.

Maas destacou ainda que todos os automóveis, máquinas e equipamentos têm a finalidade de suprir deficiências nos setores, para um melhor atendimento às necessidades da população. “Quando munimos o município com equipamentos adequados para a realização das ações necessárias, temos a intenção de realizar o melhor serviço possível para a população mafrense”, declarou.

O secretário Vidal reforçou as palavras do prefeito: “os automóveis irão incrementar a força de trabalho do município, com mais capacidade e agilidade no deslocamento dos servidores que estão em constante atendimento às necessidades da população”.

