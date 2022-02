Reconstrução da ponte do Rio da Areia de Baixo é concluída

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra entregou na segunda-feira, dia 7, mais uma obra da atual gestão para a comunidade do interior. Trata-se da ponte da localidade de Rio da Areia de Baixo, próximo à pedreira dos Kachiminski.

Ela foi totalmente reestruturada e contou com a colaboração da comunidade local que cedeu 5 toras brutas para base da cobertura. Em contrapartida a Prefeitura dispôs do material restante, sendo 16 vigas de 5 metros, 78 pranchões (5 m), 30 pranchas (5 m) e ferragens.

A obra constou da reforma das cabeceiras e substituição de todas as madeiras existentes que estavam deterioradas, levando perigo aos moradores que se utilizavam diariamente daquela passagem, inclusive aos ônibus escolares.

O Prefeito Emerson Maas verificou as obras e declarou estar satisfeito ao concluir mais uma melhoria para os moradores da localidade. “Aos poucos as ações vão sendo entregues e quem ganha é a comunidade”, afirmou.

Somente no ano passado, a Prefeitura de Mafra efetuou a construção de nova ou reforma de 13 pontes, numa média de mais de uma ponte por mês, quais sejam: Taboão, Butiá Santa Rita, Bituva, Bituva Papuã, Campo da Lança, Rio dos Cedros, Avencal do Meio, Fazenda do Potreiro, São João, Vila Ruthes, Jair Müller, Ribeirãozinho e km 9.

