“Rede de solidariedade” deve fazer parte do dia a dia dos mafrenses

Com transmissão comunitária da Covid-19, Saúde reforça que a população deve continuar com as medidas não farmacológicas para evitar a disseminação do vírus

Nos últimos dias, a Secretaria de Saúde de Mafra recebeu a confirmação de mais sete casos positivos para covid-19, sendo que há outros casos suspeitos aguardando análise no LACEN SC – Laboratório Central de Saúde Pública. De acordo com a secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, em Mafra já se observa há algum tempo a transmissão comunitária do coronavírus (aquela em que não é mais possível localizar a origem da infecção). “Como diminuir ou frear essa contaminação em nossa sociedade? A resposta é a mudança dos hábitos, do comportamento, a adoção das medidas restritivas. Entendemos que não é fácil esse distanciamento de quem amamos, mas é necessário neste momento”, explicou.

ISOLAMENTO X NECESSIDADE

A secretária comentou que passados mais de 100 dias desde o início das medidas de contenção, contatou-se que muitas pessoas se mostram mais tensas, nervosas e com sinais de transtornos psicológicos. “A gente tem necessidade de afeto. Desde março deixamos de abraçar e beijar nossos familiares. A família toda sofre, pois o isolamento gera ansiedade e angústia”, disse. Apesar desse cenário que se apresenta não só em Mafra mas em todo Brasil, Jaqueline recomenda: “nós precisamos nos unir numa rede de solidariedade, nos proteger e proteger o outro. Cuidar de nós mesmos para cuidar de quem amamos”.

OTIMISMO

Mafra possui uma rede estruturada de Saúde, com vários canais disponíveis para a população. No caso de manter a saúde mental em dia, vale destacar o Serviço de Teleconsultas em Psicologia para quem necessita desta assistência. Este serviço traz apoio e orientação por meio de teleatendimento para aquelas pessoas que vêm demonstrando uma ansiedade e um sofrimento mental acima do normal diante do isolamento social e das informações da COVID-19. O telefone é 98436-2908.

APOIO DA POPULAÇÃO

Para a Covid-19 não há medicação específica, não há vacina ainda e é uma doença que depende do comportamento humano, como lembra a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Mafra, Francesli Pereira. Para tanto, ela faz um apelo à população para que esta continue com o comportamento seguro e as medidas não farmacológicas de contenção do coronavírus:

– Use máscaras, que tem a capacidade de se tornarem uma barreira, pois a transmissão do vírus é através de gotículas. A máscara deve COBRIR O NARIZ E A BOCA. É um equipamento de proteção individual e do próximo.

– Use álcool gel 70%;

– Use água e sabão nas mãos para higienização das mãos;

– Respeito ao distanciamento social – no mínimo 1,5 metros;

– Evite aglomerações;

– Mantenha os ambientes ventilados – mesmo nos dias frios deixe o ar circular;

– Cuidar das roupas e dos sapatos – a dica é deixar um único calçado para usar na rua e outro para usar dentro de casa. Quanto às roupas: o recomendado é não reutilizar as mesmas peças em casa, somente depois que estiverem limpas. Se possível, tome banho;

– Higienizar as compras antes de guardá-las no armário ou geladeira.