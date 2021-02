Reforma geral da ponte do Taboão em Mafra é concluída

A reforma geral da ponte do Taboão, sob o rio São Lourenço, na estrada geral sentido Ribeirãozinho foi concluída na quinta-feira (11), uma semana antes do previsto. Assim, esta importante ligação entre as comunidades já pode ser utilizada pelos usuários, que passam a contar com maior segurança e comodidade. A comunidade local colaborou com doação de madeira para a ponte, pregos e mão-de-obra.

Obra entregue

A ponte foi totalmente reformada, ao longo de seus 9 metros de extensão e 5 metros de largura. O prefeito de Mafra, Emerson Maas, destacou que “assim toda a comunidade da região pode usufruir de uma ponte que proporciona eficiência e segurança na travessia, tanto de pedestres, pequenos e médios veículos quanto de caminhões que a utilizam para o escoamento de safra agrícola”.

Levantamento

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Agricultura e Interior em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Amplanorte estão fazendo levantamento da situação das pontes de madeira no município, a fim de montar um relatório completo, visando manutenção constante das mesmas, bem como elaborar projetos e pleitear recursos para execução de obras. Ao todo o município possui 53 pontes em madeira.

Serviço

Entre em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra. Endereço: BR 116 – km 2,5 – Jardim América. Telefone: (47) 3642-6964. O expediente é de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

Vereadores acompanham e fiscalizam reforma na ponte em São Lourenço

Na última quarta-feira (10), a presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, Dircelene Dittrich Pinto (Podemos) com os vereadores David Roeder (Podemos) e Everton Stach (Podemos) visitaram a localidade de São Lourenço, em Mafra, mais especificamente a ponte do Ribeirão na estrada geral de São Lourenço.

A ponte do Ribeirão chamada ponte tábua que possui 9,5 metros de comprimento por 5 metros de largura.

A equipe responsável pela execução da obra: Joelcio (Pereirão), Avelino, Evandro, Cirineu, Nataniel e Aroldo, que realizaram a obra mais rápido que o tempo previsto e de forma segura.

Deste modo possibilitará a travessia dos moradores e usuários daquela estrada, bem como o escoamento da safra dos produtores rurais, que necessitavam fazer um desvio aumentando o percurso e o tempo percorrido.