Regularização dos lotes do cemitério acontece inicialmente pelas quadras 11 e 12

As demais quadras serão divulgadas posteriormente no decorrer do ano

Continua o recadastramento e regularização dos lotes do cemitério municipal de Mafra. A regularização é gratuita, mas em caso de perda dos documentos do terreno, é cobrada somente uma taxa de R$ 15,95 para emissão de 2º via. O recadastramento seguirá até o dia 4 de novembro, apenas para as quadras 11 e 12. As demais quadras serão divulgadas posteriormente.

Documentos necessários

Para o recadastramento os responsáveis devem apresentar cópia dos seguintes documentos: RG ou outro documento oficial de Identificação; CPF do proprietário do título ou herdeiros; Comprovante de residência; Atestado ou certidão de óbito das pessoas sepultadas no lote e título aquisitivo ou de arrendamento do lote. Informações pelo telefone: 3641-4020.

Perda do lote

Se após o fim do período de 30 dias os responsáveis pelos lotes das quadras 11 e 12 não realizarem o recadastramento ou regularização dos lotes, o Município de Mafra promoverá a notificação dos proprietários ou herdeiros, por meio de publicação em Diário Oficial.

O Recadastramento deve ser feito na rodoviária Mafra, no horário das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.