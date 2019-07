Compartilhar no Facebook

Com a posse por 30 dias da vereadora Márcia Nassif (PSD), a Câmara Municipal de Mafra está com três vereadoras titulares. A veterana, vereadora Marise Valério Bráz de Oliveira (MDB) e a vereadora Claudia Bus (PTB) em seu primeiro mandato.

Para as vereadoras, é necessária maior participação das mulheres na política. As vereadoras acreditam que unidas podem ajudar em questões de destaque para as mulheres, como políticas públicas para violência doméstica e equiparidade salarial.