Rio Negro e região terá candidato a deputado federal

O rionegrense Robinson Feres lança candidatura a deputado Federal. Tanto Mafra quanto Rio Negro terão candidaturas à Câmara baixa do Congresso Nacional

Começou nesta sexta-feira (31) o horário eleitoral no rádio e na televisão, e terá 35 dias de duração. Até o dia 4 de outubro serão dois blocos diários de 25 minutos mais diversas propagandas durante a programação das rádios e das televisões.

A campanha já podia ser feita desde o último dia 16 (quinta-feira), mas de fato começou agora sexta-feira com o início do horário eleitoral.

Tanto que muitas candidaturas ainda estão sendo confirmadas, como a do empresário rionegrense Robinson Feres, que através das redes sociais, anunciou que está concorrendo a uma vaga na Câmara Federal por Rio Negro.

Robinson foi candidato a prefeito pelo PSB nas últimas eleições municipais, agora filiado ao PSL será candidato a deputado federal. Ele diz não ser político de carreira e que só está participando do pleito devido à revolta com os atuais políticos e ao sistema que funciona através de interesses pessoais.

Feres será o único candidato de Rio Negro nas eleições gerais deste ano. Em 2014 a cidade também teve um candidato, Edilson Schadeck, que concorreu a uma vaga de deputado estadual. Em 2010 e 2006 o município não teve ninguém participando do pleito.

Robinson foi candidato a prefeito em pelo PSB nas últimas eleições municipais em 2016. Porém neste pleito, está em novo partido o PSL. Segundo Robinson, “…fui convidado a concorrer a deputado federal pelo PSL que escolheu pessoas ficha limpa, e que tenham princípios cristãos e éticos para compor seu quadro de candidatos, para renovar o Congresso com pessoas do bem. Estou com Bolsonaro para presidente, porque concordo que antes de tudo, precisamos recuperar princípios morais. Uma sociedade sem valores, não pode construir um país justo para todos” – afirma o candidato a deputado por Rio Negro e região.

MAFRA

Diferente de Rio Negro, Mafra sempre tem duas ou três candidaturas nas eleições gerais. Na última, em 2014, eram três candidatos à estadual e uma a federal. E neste ano a história se repete só que com um número maior de candidatos, cinco concorrem a uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) e uma concorre como candidata à deputada federal.

Com pouco mais de 38 mil eleitores Mafra até teria a possibilidade da eleição de pelo menos um deputado estadual, desde que uma candidatura fosse viabilizada pelas lideranças da cidade. Com cinco candidatos pulverizando os votos somados aos que vão para os candidatos de fora, será muito difícil que alguém obtenha o êxito de conquistas uma vaga na Alesc nestas eleições.