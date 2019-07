Roda de Chimarrão em Mafra animou o público no último sábado

Nem o frio superou a animação da roda de chimarrão promovida pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Praça Lauro Müller.

A manhã do último sábado (06) foi aquecida com muita conversa boa e com aquele chimarrão quentinho, reunindo aproximadamente 80 pessoas, entre grupos e visitantes. O evento contou com a presença ilustre dos senhores Gabriel Schultz e Vitório Vanzeta, que com toda animação tocaram e cantaram modas na gaita e violão.

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, agradece a participação de todos.