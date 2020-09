Rodada de Negócios possibilita parceria entre as empresas em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na pr√≥xima quarta-feira (16) a ACI de Mafra em parceria com o Sicoob e a ESIC – Business e Marketing School, realiza a ‚ÄúRodada de Neg√≥cios Online‚ÄĚ. O objetivo do evento √© aproximar as rela√ß√Ķes empresariais, gerar oportunidades, parcerias de neg√≥cios e a conquista de novos clientes.

Durante a ‚ÄúRodada de Neg√≥cios‚ÄĚ cada participante ter√° em torno de um minuto para¬† apresentar a sua empresa e o servi√ßos prestados.

O evento ocorre de forma online na próxima quarta-feira, dia 16, das 15h às 17h. Para participar basta entrar em contato com a ACI de Mafra pelo telefone 47 98421 Р5583 ou  realizar a inscrição através do link: https://pages.esic.br/rodada-de-negocios-2.

Participe e busque oportunidades, clientes e parceiros de negócios!