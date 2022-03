Rua Ladislau Bichesck da Vila Ivete receberá pavimentação asfáltica

Compartilhar no Facebook

Serão investidos cerca de R$ 5 milhões para a execução das duas fases da obra

Mais uma melhoria está sendo entregue à população mafrense. Dessa vez é a pavimentação asfáltica da Rua Ladislau Bichesck (conhecida como Santa Cruz), na Vila Ivete. As obras, que estão sendo executadas, nesta primeira fase, pela empresa E.C. Empreendimentos Ltda, contratada pelo processo licitatório nº 250/2021, Tomada de Preço número 004/2021.

A Rua Ladislau Bicheski será pavimentada em duas fases, sendo a primeira, já iniciada, numa extensão de 700 metros, no valor de R$ 1.339.615,57, a ser executada com recursos do Badesc.

Recursos estaduais

A segunda fase ainda está em processo de licitação. Serão mais 1.090 metros a receberem pavimentação asfáltica, para os quais serão utilizados recursos de aproximadamente R$ 3.600.000,00, conseguidos pelo Prefeito Emerson Maas junto ao Governo do Estado.

Maas esteve no local para verificar o início das obras e agradeceu ao Governador Carlos Moisés, pelo olhar carinhoso para com o município. “Obrigada mais uma vez Governador por esse importante apoio à Mafra”, declarou.