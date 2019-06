Sábado de sol levou mafrenses à 4ª edição do “Projeto Saúde na Praça”

A manhã ensolarada do último sábado, 08, contribuiu para a realização da 4ª edição do “Projeto Saúde na Praça” da Prefeitura de Mafra, promovida pela Secretaria de Saúde, com a colaboração dos alunos do curso Técnico em Enfermagem do CEDUP. A Praça Desembargador Guilherme Luiz Abry (Praça dos Bancos) foi preparada mais uma vez para receber a população mafrense. Na ocasião foi realizada vacinação contra a Influenza (gripe) totalizando a aplicação de 230 doses. Também foram feitas 100 aferições de pressão arterial, além de orientações sobre dengue, importância da vacinação e cuidados com a alimentação.

ATRATIVO PARA CRIANÇAS

A vacina contra gripe foi liberada pelo Ministério da Saúde a toda população, e, como forma de chamar a atenção das crianças, entraram em cena os personagens: mosquitão da dengue, dona Zé Gotinha e palhaços. Também houve distribuição de balões para os pequenos que estavam acompanhando os pais.

5ª EDIÇÃO

Está agendada para o dia 06 de julho a quinta edição do evento que, de acordo com a Secretaria de Saúde de Mafra, é uma forma de conscientizar a população sobre os cuidados básicos com a própria saúde.