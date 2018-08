Sábado é dia D de mobilização contra o sarampo e pólio

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (18) é dia D de mobilização. A Saúde de Mafra conclama os pais ou responsáveis para que levem seus filhos de 1 a menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias) às salas de vacinação para tomarem as vacinas contra o sarampo (VTV) e pólio (poliomielite). Todas as ESFs atendem das 8 às 17 horas e os pais devem levar a carteirinha de vacinação da criança. Vale destacar que o sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa. Em alguns casos pode evoluir com complicações e levar à morte.

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo começou no dia 6 e vai até o dia 31 de agosto, mas lembrando que neste sábado é o dia D.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

AGENDA:

DIA D DE MOBILIZAÇÃO

Quando: 18 de agosto – sábado

18 de agosto – sábado Horário: das 8 às 17 horas

das 8 às 17 horas Onde: em todas as unidades de saúde do município

em todas as unidades de saúde do município Mais informações: Secretaria Municipal de Saúde / 3645-3931, Vigilância Epidemiológica / 3642-5867 e nas ESFs.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E O SARAMPO

Faixa etária: de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias)

de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias) Período: até o dia 31 de agosto

até o dia 31 de agosto Onde: em todas as unidades de saúde do município

em todas as unidades de saúde do município Horário: das 7 às 16 horas

das 7 às 16 horas Lembrete: Levar a carteirinha de vacinação da criança