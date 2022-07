Sábado tem passeio de bike, encontro de motociclistas e muito rock em Mafra

Se você quer passar um dia de lazer, encontrar os amigos, se exercitar pedalando 30 km por belas paisagens do interior e ainda curtir muito rock and roll, vá para a praça neste sábado, dia 9 e participe do Festival de Inverno de Mafra. As atividades começam às 8 horas, com o passeio de Cicloturismo e a partir das 11 horas acontece o encontro de Motociclistas.

O Festival de Inverno de Mafra será nos dias 8, 9 e 10 de julho, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. A partir das 11 horas, estarão à disposição dos participantes o Espaço Gastronômico, a Feira de Artesanato e ainda Outlet de Inverno, todos de empresas locais, valorizando a economia mafrense.

Confira a programação para o sábado, dia 9:

– Das 13h à s 14h – Show com Hulio Martins

– Das 14h à s 15h – Show com Felipe Kishimoto

– Das 14h à s 15h – Brincadeiras com os Motociclistas – Marcha lenta

– As 15h – Passeio de moto pela cidade

– Das 15h à s 17h – Show com Rodrigo Seidel Â

– Das 17h à s 18h – Show com Andriu e Matheus

– Das 18h à s 20h – Show com artista regional

– Das 20h à s 22h – Show com artista regional

A programação completa do festival de Inverno pode ser acessada AQUI.