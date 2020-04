Saúde de Mafra orienta população sobre uso correto de máscaras

Em tempos de pandemia de Covid-19, adotar medidas simples de proteção já faz parte da rotina. Uma das formas de diminuir a exposição e o risco de infecção pelo coronavírus é a utilização de máscaras, que atuam como barreiras físicas. A secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, explica que a máscara é considerada um meio de proteção não-farmacológico, cujo objetivo é reduzir a transmissão viral. “A transmissão viral se dá por gotículas. A máscara é uma barreira física importante de forma a reduzir e evitar o contato. Porém, deve estar associada à higienização das mãos e distanciamento social”.

MÁSCARAS ARTESANAIS

As máscaras de proteção descartáveis devem ser usadas por profissionais da saúde, uma vez que pode haver escassez do produto se a população em geral utilizá-la. Portanto, a recomendação é o uso da artesanal, que pode ser confeccionada em tecido de trama fina – algodão ou tecido não-tecido (TNT). Para a secretária, a máscara é fundamental e deve fazer parte da vestimenta, como mais uma peça de roupa. “Estamos passando por uma mudança de cultura, de hábitos. Usar a máscara é para nossa proteção, dos nossos familiares e de nossa comunidade”, disse. Ela lembrou ainda que como não há vacina ainda para a Covid-19, o melhor é adotar o uso constante da máscara. “Estamos entrando no inverno e com dias mais frios aparecem doenças respiratórias e agora associadas à Covid. O que fazemos hoje é para retardar disseminação do vírus e não sobrecarregar o serviço público de saúde”, explicou.

PROCEDIMENTOS PARA USO

Não basta usar a máscara, seu manuseio correto é fundamental para conferir proteção ao usuário.

Deve-se colocá-la com a mão previamente higienizada de modo a cobrir a boca e o nariz. A máscara deve ficar bem ajustada à face, sem folgas;

Após a colocação da máscara, não se deve baixá-la;

Não use a máscara abaixo do nariz, cobrindo somente a sua ponta ou deixando o queixo exposto;

Evite tocar a máscara para coçar o nariz ou a boca;

Dentro de casa não é necessário usar máscara, exceto na presença de idosos ou pessoas com doenças que causam imunodepressão;

O tempo de uso da máscara doméstica é de até quatro horas. Se úmida, este tempo é reduzido para duas horas e esta deve ser substituída. Portanto, recomenda-se ter sempre à mão mais de uma máscara;

Não use a máscara com tiras ou elásticos frouxos;

Caso precise ajustá-la durante o uso, faça-o pelas laterais e com a mão higienizada;

Para retirar higienize as mãos previamente e não toque na parte da frente da máscara. Retire-a pelas laterais de forma a evitar qualquer contato da face e mãos com a parte externa da máscara com o rosto;

Caso não seja possível proceder com a desinfecção imediata da mesma, colocar em um saco plástico ou de papel, bem fechado, e só abrir quando puder proceder com a desinfecção. Se for máscara descartável, descartá-la em um saco plástico, amarrá-lo e jogá-lo no lixo comum;

Não deixar a máscara sobre mesas ou balcões, pois isso facilita a contaminação do ambiente;

A máscara deverá ser submersa em uma solução de um litro de água para cada 50 ml de água sanitária por 15 minutos, após fazer o enxágue em água limpa, colocando a mesma em seguida para secar ao sol. Passar a ferro contribui também para a higienização.