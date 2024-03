Saúde e Educação de Mafra realizam ações contra a Dengue

No dia 1º de abril professores das escolas municipais irão desenvolver ações preventivas contra dengue com as turmas do 1º ao 5º ano, será o Dia D – Xô Dengue nas Escolas Municipais. Na ocasião, serão apresentadas plantas repelentes naturais, as quais serão plantadas em um vaso para ficar na sala de aula, e assim afastar o mosquito. Para esta atividade, cada aluno deverá levar no dia uma muda de uma das seguintes plantas: manjericão (branco ou roxo), melissa, capim citronela, capim limão, alecrim, andiroba, cravo da índia.

Xô Dengue na escola

Dois personagens do mosquito da Dengue, da Saúde, acompanhados das Agentes de Combate às Endemias (ACES) irão a algumas escolas explicar sobre a importância da prevenção à doença, de forma lúdico-educativa.

Acompanhe o cronograma:

Mosquito 1 Escola Horário CEM Beija-Flor 9 horas e 13h30 CEMMA 10 horas e 15 horas EMEB Mário de Oliveira Goeldner 11 horas e 16 horas Mosquito 2 Escola Horário EMEB São Lourenço 8 horas EMEB Amola Flecha 9 horas EMEB General Osório 10 horas e 14 horas EMEB Campo da Lança 15 horas

Vale destacar que a Escola Agrícola Municipal Pref. José Schultz Filho, de Mafra, fará ações nas creches, orientando alunos e equipe escolar sobre prevenção e combate à dengue.



Concurso melhor vídeo

As secretarias estão promovendo um concurso sobre o tema “Xô Dengue nas Escolas Municipais” para os alunos do 1º ao 5º. Que quiser participar deve produzir um vídeo curto, com dois (02) minutos de duração, e como evitar os criadouros e a proliferação do Aedes Aegytpi (mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya). Em seguida, devem enviar para a coordenação da escola via whasApp, até o dia 03 de abril.

Seleção e premiação

Cada escola deve selecionar o melhor vídeo educativo no dia 04 de abril, cujo foco seja a prevenção à dengue. Vale destacar que a escola é responsável pelos critérios de escolha. De acordo com a organização do concurso, 16 alunos serão contemplados e irão receber certificado de “Agente Mirim da Dengue” e um presente. A premiação será realizada no gabinete do prefeito no dia 05 de abril, às 9 horas.

Serviço