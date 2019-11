SCFV de Mafra realiza Feira das Profissões

Profissionais de diferentes áreas foram compartilhar com as crianças e adolescentes suas experiências no dia a dia de trabalho na oficina de encerramento da feira

Aquela pergunta “o que você vai ser quando crescer?” deu o tom à Feira de Profissões realizada pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Mafra, realizada durante as duas últimas semanas. Dentre os temas: cidadania, o direito de ser, território.

Na sexta-feira, 08, a manhã e tarde foram reservadas para que as crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço pudessem conversar com diferentes profissionais na oficina das profissões. Bombeiro, policial militar, dentista, técnico em saúde bucal, jornalista, assistente social, agente comunitária de saúde e professoras compartilharam um pouco de suas experiências com o público composto por cerca de 60 crianças e adolescentes.

A coordenadora de proteção social básica na assistência social, Joci Ribas, contou que a ideia da feira veio da necessidade de se trabalhar a temática das profissões. “As crianças e adolescentes que atendemos não têm muitas perspectivas futuras em relação à profissão, mas tentamos mudar este cenário, mostrando que estudando eles podem chegar além e ser o que quiserem”, declarou.

A VOZ DOS PROFISSIONAIS

Cada um dos convidados contou como se tornou aquele profissional. Em comum, as dificuldades enfrentadas e superadas, a força de vontade e a importância de estudar. Mais do que falar de suas profissões, foram abordados valores como respeito, amor ao próximo, persistência e gratidão. O público participou ativamente, contando histórias e fazendo perguntas. Os militares – bombeiro e policial – mostraram as suas viaturas, que foram uma atração à parte.

Para a coordenadora, foi um dia produtivo e que pode mostrar para as crianças e adolescentes o quanto vale a pena estudar e não desistir dos sonhos, encerrando assim a Feira das Profissões.