Secretariado municipal é empossado oficialmente em Mafra

Na manhã desta sexta-feira (08), no auditório da Amplanorte, o prefeito Emerson Maas empossou a nova equipe de gestão. Ao todo, são oito secretários municipais, além da procuradora-geral e chefe de gabinete.

O prefeito declarou que desde o dia 16 de novembro, um dia após ter sido eleito, começou a analisar nomes para compor sua equipe, de acordo com as seguintes metas estabelecidas: grupo 100% técnico, paridade entre gêneros (homens e mulheres) e valorização do servidor efetivo para ocupar o cargo (30% deste secretariado é formado por servidores efetivos). “Conheço a capacidade de cada secretário e juntos temos grandes projetos para a cidade. Somos servidores do povo mafrense e é desta forma que vamos trabalhar”, declarou o prefeito, desejando sucesso a todos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em seguida, o secretário municipal de administração, Dartagnan Plothow Camargo, se dirigiu aos novos colegas. “Eu encontrei conexão e orquestração. Quanto mais pessoas conectadas em um ideal, mais chances de se tornar real”, disse. O secretário explicou ainda o sentido da palavra orquestração. “Juntos formamos uma orquestra, se houver uma orquestração adequada, o resultado será positivo”. E reforçou: “o que era somente uma conexão, virou realidade. Não estamos com dúvidas, estamos convictos”.

Capacitação Covid-19

Logo após a cerimônia de posse, os secretários participaram da capacitação “Atualização sobre Covid-19”. O objetivo desta ação é que os secretários repassem os conhecimentos as suas equipes. Foi falado sobre o cenário epidemiológico da cidade, saúde mental e campanha Volta Segura, que visa mostrar os 11 meses de trabalho da Saúde.

Os servidores administrativos também participaram de capacitação on-line neste mesmo dia, a fim de todos ficarem mais seguros e informados em relação à pandemia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Conheça o novo secretariado

– Crisley Maria Fuchs Valério, secretária municipal de fazenda e planejamento servidora efetiva;

– Adriana Moro, secretária municipal de saúde, servidora efetiva;

– Dartagnan Plothow Camargo, secretário municipal de administração;

– Danielle Kondlatsch, para assumir o cargo de secretária municipal de assistência social e habitação, servidora efetiva;

– Jamine Emmanuelle Henning, secretária municipal de educação, esporte e cultura;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Luiz Vidal Da Silva Junior, secretário municipal de obras e serviços públicos e secretário municipal interino de meio ambiente e desenvolvimento urbano;

– João Lázaro Lelis Ferreira, secretário municipal de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania;

– Adriano José Marciniak, secretário municipal de agricultura e interior;

– Patricia Finamori De Souza Koschinski, procuradora geral do município,

– Rafael Sigrist, chefe de gabinete.