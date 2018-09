Secretário de Agricultura de Mafra presta informações na Câmara

Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira, 03, o secretário Municipal de Agricultura e Interior, Rogério Gislon, foi o orador da noite na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Mafra.

Durante sua fala, o secretário apresentou a estrutura e os trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior. Atualmente, a pasta conta com sete funcionários: secretário municipal, diretor de agricultura, gerente de agricultura, médico veterinário (20 horas), auxiliar administrativo (foco Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), auxiliar de serviços gerais, e motorista à disposição da secretaria.

Em relação à estrutura, o secretário Gislon informou que a pasta possuiu um caminhão caçamba – Volvo/2007, um caminhão caçamba – Mercedes/2005 – em recuperação, uma retroescavadeira JCB – em recuperação, uma roçadeira articulada, três niveladoras acopladas, um veículo Ford Ranger – 2017, um veículo Montana – 2016 e um veículo corsa – 2016. Além disto, o secretário informou que o veículo montanha está sendo utilizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para as vistoria de estradas no interior. Em contrapartida, a Secretaria de Obras disponibiliza uma retroescavadeira com o operador quando há necessidade.

FOCO

O principal foco da secretaria é o atendimento aos produtores e agricultores. Atualmente, secretário Gislon informou que mantém um convênio com o Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) no valor anual de R$53.350,00 por ano. Segundo Gislon, o serviço oferecido é disponível para assistência aos produtores rurais, em especial aos pequenos. Atende a bovinocultura de leite e de corte, olericultura, fruticultura, assistência social (jovens e mulheres), a piscicultura, avicultura, ovinocultura, agregação de valores, crédito rural e administração da propriedade. Para execução dos trabalhos, a Epagri disponibiliza três engenheiros agrônomos, uma assistente social, quatro veículos e toda a estrutura do escritório.

PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO

Neste ano, o programa “Porteira a Dentro” atendeu 145 produtores rurais. O programa tem como foco a distribuição de matéria mineral (pedra) para recuperação de estradas internas das propriedades rurais. Até agora, 2960 metros cúbicos de pedras foram disponibilizado. Na fila de espera, 95 produtores aguardam atendimento.

Segundo Gislon, a prioridade deste momento é para as propriedades que exploram a atividade de bovinocultura, leiteira e para granjas de aves e suínos.

Também foi realizada a limpeza de aguadas para animais. Já os patrolamentos têm sido feitos quando necessário, principalmente quando as motoniveladoras encontram-se nas localidades. Esse trabalho é feito em parceira com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pois são poucas horas trabalhadas – o que tornaria muito caro o deslocamento das máquinas.

INSPEÇÃO MUNICIPAL

Outro trabalho executado pela Secretaria de Agricultura é de atendimento veterinário para orientar os estabelecimentos que manipulam produtos de origem animal, visando manter a qualidade do produto durante produção, fabricação, armazenamento, conservação para seguir a legislação vigente e as exigências do consumidor.

Somando a esse trabalho, a Secretaria mantém parceira com a Vigilância Epidemiológica para realização de necropsia para investigação de raiva e febre amarela.

OUTRAS AÇÕES

A Secretaria de Agricultura também é parceira no programa Planorte Leite, o qual visa organizar a cadeira produtora de leite em todo Planalto Norte desde o meio rural até a indústria. Outro ponto de apoio é o Conselho de Desenvolvimento Rural. Nele se discute a agropecuária do município, aprovações de benefícios do Programa de Crédito Fundiário, Banco da Terra e outras funções.

Por fim, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano no desenvolve o programa de controle de natalidade canina. Neste ano, 100 cães foram contemplados com a castração gratuita.