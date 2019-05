Semana Acadêmica de Enfermagem aborda “Saúde como Direito Fundamental” na UnC

O evento debateu com estudantes e profissionais da rede de atenção à saúde as dificuldades e desafios para oferecer aos usuários um serviço de saúde de qualidade

Com o tema “Saúde como Direito Fundamental: promoção da equidade é o caminho”, a UnC, Campus de Mafra, promoveu a 14ª Semana de Enfermagem, com intensa programação técnica e científica.

O evento debateu com estudantes e profissionais da rede de atenção à saúde as dificuldades e desafios para oferecer aos usuários um serviço de saúde de qualidade.

Na primeira noite ocorreu a tradicional passagem da lâmpada como um rito de passagem na qual, simbolicamente, os acadêmicos da 3ª fase recebem a luz para acompanhá-los nas atividades práticas de cuidados ao ser humano. A atividade é uma homenagem à patrona da enfermagem Florence Nightingale, que à noite com a lamparina na mão percorria os leitos do hospital, socorrendo física e espiritualmente os soldados feridos na guerra da Crimeia.

Nas noites seguintes, o evento abordou o tema hemodiálise, roda de conversa sobre os desafios da equidade, mostra de experiências exitosas no SUS com apresentação de 19 trabalhos e a vivência profissional envolvendo equidade e emergência por profissional de enfermagem que atua em transporte aéreo médico. O público também pode conhecer o projeto de extensão do curso de enfermagem realizado na comunidade da Pedreira, com diagnóstico de saúde e intervenções pertinentes.

O seminário foi organizado pelos acadêmicos da 9ª fase do curso de enfermagem, e contou também com minicursos. Os organizadores do evento destacaram a importância da iniciativa de forma a contribuir para formação dos acadêmicos e valorização da ciência e profissão de enfermagem.