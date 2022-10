Semana da Criança no CEMMA une brincadeiras, cultura, educação e solidariedade

A Semana da Criança promovida pelo Centro de Educação Municipal de Mafra – CEMMA foi marcada por uma programação especial, com várias atividades envolvendo brinquedos infláveis, cabelo maluco, festa da fantasia, teatros, oficina de arte, desfile cosplay e gincana escolar.

Um momento de destaque foi o Desafio Solidário, através do qual foram arrecadados itens com o objetivo de compartilhar com a sociedade.

Momento esperado pelas crianças

Conforme explicou a direção da escola, esse “é um momento esperado pelas crianças e é sempre uma festa”. Teve apresentação do Teatro Musical “Uma viagem ao fundo do mar” com a professora Morjana, que encantou os alunos. Ainda o Grupo de Teatro CemmaenCena, que divertiu a criançada com a peça “O Fantasminha Pluft” apresentada pelos professores. E, num momento de magia, aconteceu o Desfile Cosplay, promovido pela professora Raquel com os alunos do 9º ano.

Gincana escolar

Durante a Semana aconteceu ainda a 4ª Gincana Escolar, que envolveu habilidades, noções de valores e respeito, cooperação, companheirismo e socialização, “qualidades que são essenciais para a formação de cada aluno como pessoa no contexto social”, segundo a direção. “Todos os profissionais da escola se envolveram de uma maneira fantástica tornando esse momento inesquecível para nossos alunos”, afirmou.

Momento de solidariedade

No desafio solidário da gincana escolar foram arrecadados itens com o objetivo de compartilhar com a sociedade. “Neste ano, a Escola Beija-Flor será beneficiada com a doação de livros de literatura infantil para a biblioteca da escola e calçados para os alunos. O Lar São Francisco de Assis será beneficiado com Kits de higiene”, explicou a direção.