Semana festiva no CCI de Mafra com tarde dançante e festa junina

Dança, música e muita animação. Assim podem ser definidos os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, por meio o Centro de Convivência do Idoso (CCI).

No dia 22 de junho aconteceu a “Tarde Dançante” proporcionando três horas de lazer, para os 65 participantes. A atração principal foi a dupla Mauro Phena e Barrabás (músicos de Chapecó) que encerraram sua apresentação com um sorteio dos CDs da dupla.

Socialização

Outra ação da Secretaria foi a “Festa Junina” na tarde do dia 29 de junho. Houve várias brincadeiras, jogos, danças, premiações e comidas típicas, com a participação de 118 pessoas. De acordo com a organização do evento, o objetivo foi proporcionar momentos de socialização, por meio de músicas típicas juninas e levar lazer ao público idoso e aos demais convidados.