Esta semana está acontecendo a Semana Temática de Culinária Alemã no Restaurante Vitorino. 😋 Que tal provar uma deliciosa sequencia com pratos típicos dessa culinária tão rica em sabores? 🇩🇪 Servido todos os dias no jantar. O restaurante fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra.

