Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos apresenta uniforme para seus usuários

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) apresentou, durante o “Dia da Família, o uniforme que será recebido pelos seus participantes. Crianças, adolescentes e idosos inseridos no serviço serão contemplados.

Os uniformes serão distribuídos no início do segundo semestre, como forma de estimular a participação e identificar os usuários do SCFV. “A equipe do SCFV tem realizado um trabalho de grande alcance no município e resultados excelentes, portanto é motivo de orgulho para o usuário ser identificado como participante desse serviço”, afirmou a Secretaria de Assistência Social Danielle Kondlatsch.

Sábado da Família

A tarde de sábado do Dia da Família foi marcada ainda por palestra sobre família e emocionante apresentação de violinistas da Escola de Música “Santa Cecília, além de sorteio de brindes.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) agradece os parceiros do evento: Cooperativa Civia, Professor Edson Luiz da Escola de Música “Santa Cecília”, Supermercados Belém, Lojão da Economia e AC Farma.