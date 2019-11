Serviços gratuitos são oferecidos para a população

Diversos serviços gratuitos de saúde serão oferecidos na tarde desta terça-feira e no restante da semana em Mafra durante a Feira Cultural, que ocorre no salão do Santuário Aparecida, próximo ao hospital. Também há atendimentos gratuitos de manicure e corte de cabelo feminino, além de brinquedos para as crianças. O bazar oferece roupas e calçados a partir de R$ 1,00 e diversos livros com preços baixos. Há ainda venda de lanches no local. A Feira Cultural ocorre das 9h às 22h até domingo, dia 10. Aproveite! Há informação, serviços gratuitos, vendas de produtos com preços baixos e muita diversão para toda a família. Veja a programação completa no site: www.circosocial.org

- Publicidade -