Servidores da Prefeitura de Mafra vestiram rosa em apoio ao Outubro Rosa

Na manhã de sexta-feira, 18, com o objetivo de apoiar o Outubro Rosa, servidores da Prefeitura de Mafra vestiram roupas cor-de-rosa.

No prédio administrativo, diferentes setores da prefeitura uniram-se com o objetivo de trazer maior conscientização para os munícipes, destacando a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. No meio do dia, secretários e servidores fizeram a foto comemorativa em frente ao prédio da Prefeitura. Também na sexta, a cor rosa se tornou o uniforme oficial na sede da Secretaria de Saúde e em várias ESFs – sendo que a cor vem predominando durante todo o mês, com atividades alusivas ao Outubro Rosa sendo realizadas por vários setores da Prefeitura.

Zerando a fila de exames

A Saúde de Mafra, por exemplo, escolheu como tema deste ano “Não conte com a sorte. É a prevenção que te deixa forte”, criado pela servidora Luciana Rochinski. Além de ações de conscientização, valorizando a importância do autocuidado, a secretaria vem mobilizando esforços para zerar as filas de exames relacionados à prevenção do câncer de mama e do colo do útero: mamografia, ultrassonografia das mamas e ultrassonografia transvaginal. Também estão sendo programadas as cirurgias femininas. Não existe a necessidade de deslocamento prévio até a unidade de saúde. De acordo com a programação estipulada, os profissionais estão entrando em contato com as pacientes, repassando todas as informações e orientações.

No CAPS I – Casa Azul, a conscientização já tem data – 21 de outubro, com  palestra do Clube Soroptimista, lanche especial, distribuição de brindes, manicure e corte de cabelo.

Conscientização da comunidade

A Secretaria de Assistência Social e Habitação também abraçou a causa. Na sede da secretaria foi confeccionado um mural que aborda o tema, destacando conjuntamente a campanha seguinte, Novembro Azul, centrada na prevenção do câncer de próstata. As crianças que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com idades entre 4 e 14, mobilizaram-se para divulgar orientações sobre o autoexame destinado à prevenção do câncer de mama. Elas entregam folhetinhos explicativos para as mulheres na Prefeitura de Mafra, na terça-feira e, ao longo da semana, na EEB Amola Flecha, na comunidade Vila Solidariedade e nos arredores do Centro de Convivência na Vista Alegre. Além da panfletagem, as crianças confeccionaram murais alusivos ao Outubro Rosa.

Outubro Rosa

O mês de outubro foi escolhido internacionalmente para sensibilizar toda a população, em especial às mulheres, sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero. O movimento teve origem nos Estados Unidos e têm grande mobilização em âmbito nacional.

De acordo com dados obtidos pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente entre as mulheres brasileiras e representa em torno de 25% de todos os que afetam o sexo feminino. Estimam-se 59.700 casos novos em 2019, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres.

Por esse motivo, e com esses dados alarmantes, o Outubro Rosa foi instituído para reforçar o cuidado e busca por um diagnóstico precoce, que em muitos casos, possui grandes chances de cura quando a doença é descoberta a tempo.

Não existe uma causa única para a doença, mas alguns cuidados fazem parte da prevenção. Praticar atividades físicas e adotar uma alimentação saudável, buscando a manutenção do peso corporal adequado, são ações que estão associadas a um menor risco de desenvolver o câncer de mama, sendo que 30% dos casos podem ser evitados com a adoção de tais hábitos. A amamentação também é considerada um fator protetor.

Prevenção

Para informações sobre consultas ginecológicas e exames preventivos, entre em contato com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima da residência ou do trabalho. Os endereços e telefones das ESFs estão disponíveis no site do Prefeitura de Mafra – acesse pelo link:  bit.ly/ESFsMafra.