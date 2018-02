Servidores públicos do Estado já podem ser atendidos no Serviço de Hemodinâmica do hospital de Mafra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os investimentos em estrutura e tecnologias que permitem oferecer serviços de maior qualidade aos nossos pacientes são prioridades do Hospital São Vicente de Paulo. Desde dezembro de 2016 a instituição possui um Serviço de Hemodinâmica preparado, que permite a realização de atendimentos eficazes e minimamente invasivos.

Entre os procedimentos realizados pela Hemodinâmica estão: cateterismo cardíaco, angioplastia coronariana, desobstruções, malformações de veias e artérias, aneurismas, arritmias, embolizações de tumores e valvuloplastia, por métodos menos agressivos ao paciente. Dessa forma, o acesso à região a ser tratada ocorre por meio de uma punção por agulha em uma das principais artérias do corpo, geralmente a femoral, próxima à virilha, minimizando a possibilidade de sequelas pós-cirúrgicas e agilizando o atendimento a pacientes portadores de infarto agudo do miocárdio, pacientes portadores de Acidente Vascular Cerebral, aneurismas, entre outros tratamentos.

A equipe de profissionais, entre médicos e enfermeiros, recebeu treinamento para as atividades específicas da hemodinâmica. A novidade agora é que a partir do credenciamento pelo plano SC Saúde os servidores públicos por meio do plano SC Saúde, já podem usufruir dos procedimentos de cardiologia e hemodinâmica no Hospital São Vicente de Paulo.

Para as mais de 400 mil pessoas que buscam os serviços do HSVP, a presença de um Serviço de Hemodinâmica qualificado e em funcionamento facilita muito na hora de dar procedência aos atendimentos. É importante destacar que a praticidade de ter esse recurso na cidade permite que as pessoas recebam atendimento mais rápido do que teriam, caso tivessem a necessidade de se deslocar para outras cidades, como Joinville, Florianópolis e Curitiba sem contar os custos, transtornos e riscos destas viagens.

No entanto, para que o Hospital São Vicente de Paulo possa prestar esse serviço aos associados pelos demais planos de saúde e Sistema Único de Saúde, é necessário que os próprios convênios e autoridades competentes façam os trâmites e encaminhamento necessários para o credenciamento/autorização destes atendimentos aos seus usuários em nossa instituição. O Serviço de hemodinâmica já existe e estamos à disposição para oferecer mais essa comodidade e garantia de atendimento de qualidade a todos que procurarem por nossos serviços como é o caso agora do SC Saúde e do Saúde Caixa que já credenciaram o Hospital para realização destes atendimentos aos seus usuários.